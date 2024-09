Miguel Araújo celebra 20 anos de carreira na MEO Arena em 2025

Miguel Araújo, um dos mais bem-sucedidos músicos dos últimos anos em Portugal, celebra 20 anos de carreira em 2025. E assinala a data com (pelo menos) um par de concertos. Primeiro, a 30 de Outubro, sobe ao palco da Super Bock Arena, no Porto. E passados dois dias, a 1 de Novembro, estreia-se em nome próprio na MEO Arena.

O cantor/compositor da Maia começou a carreira ao lado de Os Azeitonas, que se estrearam em 2005 com o disco Um Tanto ou Quanto Atarantado. Nos anos seguintes, acompanhado pela banda, escreveu êxitos como “Anda Comigo Ver Os Aviões”. Colaborou também com João Só no EP Não Entres Nesse Comboio Amor.

O primeiro álbum a solo, Cinco Dias e Meio, chegou em 2012, acompanhado por mais um par de singles de sucesso, “Fizz Limão” e “Os Maridos Das Outras”. Paralelamente a este percurso solitário, ainda gravou mais um álbum de estúdio e outro ao vivo com Os Azeitonas, antes de se despedir da banda.

Entre outros feitos, ao longo dos anos, tocou 49 vezes nos coliseus – incluindo em 28 concertos completamente esgotados com o cúmplice António Zambujo. A quinquagésima visita está marcada para 26 de Outubro, no Coliseu Porto Ageas.

Não deverá, por isso, ter dificuldade em encher a MEO Arena (e ainda menos a Super Bock Arena) no próximo ano. Sobretudo num concerto especial, em que promete revisitar as canções mais conhecidas que escreveu ao longo destes 20 anos, com Rui Veloso, António Zambujo, Os Quatro e Meia e João Só como convidados. Os bilhetes custam entre 20€ e 60€ e já se encontram à venda online e nos locais habituais.

MEO Arena. 1 Nov 2025 (Sáb). 21.30. 20€-60€

