Miguel Araújo e Carolina Deslandes dão concertos grátis em Benfica

Miguel Araújo e Carolina Deslandes são os destaques do programa de aniversário do Palácio Baldaya, que reabriu há quatro anos, em 2017, depois de um século fechado ao público. A festa é de entrada livre, mas é preciso reservar lugar. O melhor é despachar-se antes que a lotação esgote.

Ao todo, vão ser quatro dias de música ao ar livre, no jardim do centro cultural, localizado na Estrada de Benfica. Começa-se a 1 de Setembro, pelas 19.00, com uma gala de ópera. Um dia depois, a 2 de Setembro, vai ser apresentado o musical Amália, Fado e Saudade, numa homenagem à diva do fado.

Após uma breve pausa nas celebrações, pelas 18.00 de 4 de Setembro, sobe ao palco Miguel Araújo, um dos mais populares escritores de canções portugueses dos últimos anos. Continua a apresentar o seu quarto álbum de originais em nome próprio, Peixe Azul, integralmente composto, cantado, tocado, gravado, produzido e misturado por si, entre Janeiro de 2019 e Outubro de 2020.

Por fim, a 5 de Setembro, também pelas 18.00, actua Carolina Deslandes. A cantautora portuguesa, que se deu a conhecer nos Ídolos, amealhou milhões de visualizações no Youtube nos últimos anos. O seu mais recente álbum, Casa, já saiu em 2018, mas tem estado a trabalhar em canções novas. Uma delas, “Por Um Triz”, valeu-lhe o segundo lugar no Festival da Canção deste ano.

Palácio Baldaya. Qua 19.00, Qui 21.00 e Sáb-Dom 18.00. Entrada livre, mediante reserva prévia.

