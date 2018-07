Miguel Esteves Cardoso e Bruno Nogueira a abrir no The Famous Fest

O jornalista e escritor Miguel Esteves Cardoso e o humorista Bruno Nogueira fugiram de casa de seus pais para inaugurarem a 8ª edição do The Famous Fest que ocupa o Capitólio entre 27 e 29 de Setembro.

O festival de humor The Famous Fest vai abrir em dupla. Miguel Esteves Cardoso e Bruno Nogueira são os primeiros nomes a subir ao The Famous Stage, a 27 de Setembro, e terão como ponto de partida o programa de 13 episódios da RTP Fugiram de Casa de Seus Pais, desta vez também a cores, mas ao vivo.

No dia seguinte, às 21.30, os holofotes viram-se para Rafael Portugal. Os fãs da Porta dos Fundos sabem bem o que esta casa gasta e o comediante brasileiro do colectivo humorístico estreia-se em Portugal com o stand up Eu comigo mesmo.

No mesmo dia, mais à noitinha (às 23.00), os humoristas João Quadros e Rui Sinel de Cordes vão ter uma conversa sem tabus, enquanto respondem a perguntas ou críticas que têm desencadeado por teimarem em pôr o politicamente correcto em modo pausa quando de humor se trata.

A programação para o último dia ainda é surpresa, mas há uma novidade: pela primeira vez será possível comprar um bilhete único para as três noites de espectáculo, por 60€. O preço por espectáculo é 18€.

