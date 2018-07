O Aura Festival está de regresso a Sintra em Agosto

A palavra festival será talvez uma das mais ouvidas assim que chega o Verão. O Aura Festival – Light Atmospheres está de regresso a Sintra de 2 a 5 de Agosto, um evento de nocturno de videomapping que vai iluminar a vila.

A luz é a matéria-prima e o meio de criação neste festival, que este ano dedica a sua edição à celebração do Ano Europeu do Património Cultural e apresenta um programa internacional com intervenções artísticas entre o MUSA - Museu das Artes de Sintra e a Quinta da Regaleira. A proposta é uma caminhada pelas ruas de Sintra onde vai encontrar ao longo do percurso esculturas iluminadas, projecções de documentários, videomapping em cenários não convencionais, instalações interactivas e passeios guiados.

Do Palácio Nacional à Biblioteca Municipal ou até na Quinta da Regaleira, é nestes locais que pode acompanhar as intervenções dos mais variados criadores. As obras desenvolvidas por artistas nacionais e internacionais – de países como Bélgica, Espanha, Alemanha ou Argentina – baseiam-se em histórias dos residentes da vila ou, por exemplo, no vinho de Colares.

E como manda a tradição de todos os festivais, também o Aura vai ter uma zona dedicada à street food, com produtos naturais, não processados e de origem biológica.

2 a 5 de Agosto 21.00-00.00.

