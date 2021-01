Miguel Laffan tem novo projecto de experiências gastronómicas

O chef vencedor de uma estrela Michelin afastou-se das cozinhas dos restaurantes, mas criou o Once in a While, um projecto de experiências gastronómicas personalizadas.

Once in a While

Miguel Laffan está de volta com um projecto que gira em torno da gastronomia, mas que “não passa por vender comida”, começa por explicar por telefone à Time Out. Depois de um interregno atrás dos fogões, o chef que conquistou uma estrela Michelin no L’And Vineyards, em Montemor-o-Novo, quer proporcionar experiências em que o denominador comum é sempre a gastronomia – seja em jantares, visitas a produtores ou aulas de cozinha. Cada experiência é moldada às necessidades e interesses dos clientes, “do mais sofisticado ao mais descontraído, passando pelo aventureiro ou até por experiências online”, detalha ainda uma nota de apresentação do projecto.

Once in a While, como se chama a nova aposta do chef, “nasce da necessidade de novos recomeços” e já lhe matutava na cabeça há muito tempo. Mas só agora foi ultimado com um site que dá a conhecer os principais cinco eixos do projecto. As Kitchen Parties “convidam a um cenário intimista e descontraído e onde tudo passa pela cozinha”. O chef dará indicações aos convidados sobre como confeccionar a refeição, ao mesmo tempo que se bebe e conversa; se os clientes pretenderem algo mais elaborado, poderão optar pela rubrica Fine Dining, na qual Laffan irá pensar e executar uma refeição mais sofisticada, no local que lhe for indicado; a Masterclass, outra das opções, é dedicada a aulas de cozinha personalizadas. Quem quiser optar por conhecer produtores, adegas e restaurantes pode escolher a rubrica On Tour, em que Miguel Laffan acompanha os clientes num itinerário por si pensado, como se de uma viagem se tratasse.

Pensado para até dez clientes, de momento funciona de acordo com as regras a que a situação epidemiológica exige. Além de experiências à medida de cada um, Miguel Laffan oferece também serviços de consultoria na criação de conceitos gastronómicos para a restauração, hotelaria ou eventos.

