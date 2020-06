Miguel Oliveira criou uma rabanada recheada com Pudim do Abade

Natal é quando nós quisermos e esta rabanada é especial. É recheada com creme de pudim Abade de Priscos, e é para comer no próximo sábado, 27 de Junho, em Campo de Ourique.

Miguel Oliveira, cozinheiro especializado em pudim Abade de Priscos, já tinha mostrado que há mais maneiras para comer a sobremesa tradicional portuguesa para além da fatia. Volta e meia faz pop-ups com bolas estilo Berlim recheadas com um creme do pudim. Agora eleva a experiência de comer uma rabanada, tratando de a deixar bem molhadinha com este mesmo recheio. O primeiro teste é este sábado, dia 27.

A rabanada é feita com um brioche caseiro marinado durante 24 horas numa calda com creme fraîche, leite, ovos, casca vidrada de limão, canela e outras especiarias. É depois frita em manteiga e recheada com o creme de pudim para logo de seguida ser caramelizada e ganhar uma textura crocante, a contrastar com o interior. Cada unidade custará 5,50€.

Esta fatia generosa vai estar disponível apenas em eventos esporádicos. O primeiro, no dia 27 de Junho, acontece entre as 16.00 e as 19.00 no quartel-general do Pudim do Abade, em Campo de Ourique. Para garantir que trinca esta bomba doce, deve reservar antecipadamente através do e-mail (geral@pudimdoabade.com) ou por telefone (91 116 8267) e recolhê-la no dia do evento.

Rua 4 da Infantaria, 75 (Campo de Ourique).

+ As melhores sobremesas ao domicílio em Lisboa

Share the story