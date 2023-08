Miguel Rocha Vieira volta ao ‘Masterchef’ (e há mais as novidades)

Do painel de jurados anterior, apenas se mantém a chef Noélia Jerónimo. A competição de culinária vai voltar também com uma edição dedicada aos mais novos. As datas de estreia ainda não são conhecidas.

Miguel Rocha Vieira foi durante anos uma das caras do Masterchef, quando ainda se dividia entre Portugal e a Hungria, e está de volta para a nova edição do concurso, que deverá estrear-se na RTP1 até ao final do ano. Ao chef do Anfíbio e dos quiosques da Doca da Marinha junta-se também Diogo Rocha, do estrelado Mesa de Lemos, em Viseu. Deixam o painel de jurados Pedro Pena Bastos (Cura) e Ricardo Costa (The Yeatman), fica Noélia Jerónimo, do restaurante homónimo em Cabanas de Tavira.

A informação foi revelada esta terça-feira pela RTP, que anunciou ainda o júri do Masterchef Júnior Portugal, em que se encontra Pena Bastos, juntamente com Óscar Geadas, com uma estrela Michelin no G Pousada, em Bragança, e Teresa Horta Colaço, que conseguiu vencer o MasterChef Portugal em 2021 com um menu plant based.

As datas de estreia dos dois programas ainda não foram, porém, anunciadas, esperando-se que cheguem à televisão na rentrée.

A última edição do Masterchef Portugal passou na RTP1 entre o final do ano passado e o início deste, tendo consagrado Sahima Hajat como vencedora.

