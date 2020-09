MIL after MIL: a cultura e a música em discussão na cidade

A quarta edição do MIL – Lisbon International Music Network, prevista para Março deste ano, foi cancelada, mas desde então encontraram-se novos formatos de debate sobre o presente e o futuro do sector da música e da cultura. O mais recente é o MIL after MIL, três ciclos de conversas, masterclasses e workshops, já em Setembro.

O arranque é a 14 de Setembro, na Biblioteca de Marvila, com um ciclo sobre música e cidades. Está marcada para esse dia uma conversa com vários profissionais do meio, bem como a masterclass “Measuring the Importance of Live Music Spaces in The Cities”, com Lutz Leichsenring, fundador da rede VibeLab.

A 24 de Setembro, no Centro de Interpretação de Monsanto, terá lugar, por videoconferência, a palestra "Sustaining Creativities", com Lucy Latham. Mas não só. O programa inclui ainda uma visita ao Espaço Diversidade e mais um debate.

Quatro dias depois, a 28, o dia é dedicado à igualdade, género e representatividade. As conversas acontecem no Village Underground Lisboa. Haverá uma masterclass dedicada à sustentabilidade industrial e uma mesa redonda sobre a igualdade de género na indústria da música em Portugal.

O acesso às conversas é gratuito, contudo, é obrigatória a inscrição no site do evento. Pode consultar aqui a programação completa.

+ Leia grátis a Time Out Portugal

+ Concerto este mês em Lisboa