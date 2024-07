MILL, casa de criativos e de partilha de conhecimento

“Nós aqui gostamos de fazer coisas, jogos, coisas que surpreendem – coisas que surpreendem de uma forma geral, muitas coisas interactivas. Este espaço é colaborativo e dedicado à partilha de conhecimento”, apresenta Maurício Martins, um dos fundadores do MILL–Makers in Little Lisbon, que fez agora 10 anos (e uma grande festarola). Por causa disso, no espaço ainda estão expostos muitos protótipos de trabalhos. Como um ecrã onde aparece de repente um emoji que Maurício acabou de escolher no seu telemóvel e é a base de um trabalho que fizeram na Livraria Sá da Costa, em que a vitrine se tornava interactiva e o desafio para quem passava era escrever com emojis os versos de Os Lusíadas que eram apresentados. As traduções em emojis eram impressas na livraria e publicadas numa conta de Twitter.

Francisco Romão Pereira Tiago Rorke, Willpower, Maurício Martins, Mara Hotchi Gregoriu e Justine Latour

Ao MILL interessa a partilha de conhecimento, o desenvolvimento de novas ferramentas em open source, a junção da arte e da tecnologia, e fornecer ferramentas às pessoas para que possam elas próprias criar as suas experiências. Para isso, promovem workshops, como o Open Light Lab e o Open Sound Lab, e mesmo um encontro físico, nas suas instalações – o meetup do Tech Art Lisboa – todas as segundas quartas-feiras de cada mês, para quem quiser vir mostrar o que anda a fazer ou precisar de ajuda para concretizar ideias mais ambiciosas.

Também promovem residências temporárias e colaborações e aceitam residentes da comunidade maker. Quando há vagas – que não é o caso agora. Actualmente têm cinco residentes: Justine Latour, designer de slow fashion interessada na exploração de novos materiais; Sara Bozzini, designer de produto, focada na criação de tableware experimental para chefs de topo; Mara Hotchi Gregoriu, designer de jóias conceptuais na intersecção da arte e da tecnologia; Willpower, performer de novos media, com instalações imersivas de luz e som; e Paulo Andringa, criador de maquininhas que tornam possíveis novas formas de interacção áudio e vídeo. Estes residentes juntam-se ao coração do MILL: Maurício Martins, mais focado na experimentação DIY; Rita Carvalho, da fotografia e vídeo; Tiago Rorke, designer; e Ferdinand Meier, guru da FabAcademy, que se lhes juntou um pouco mais tarde. No horizonte próximo do MILL está uma colaboração com o Goethe-Institut, para criar actividades maker para o público infantil e também actividades relacionadas com arte e tecnologia para o público em geral.

MILL–Makers in Little Lisbon. Calçada do Moinho de Vento, 14B (Campo Mártires da Pátria). mill.pt

