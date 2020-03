Millenium Estoril Open cancelado

Competição do circuito ATP foi cancelada devido à pandemia e só regressa em 2021. Calendário mundial do ténis está suspenso até 7 de Junho.

O Millennium Estoril Open, que seria disputado entre 25 de Abril e 3 de Maio, no Estoril, foi cancelado, anunciou esta quarta-feira a organização do evento desportivo. A Association of Tennis Professionals (ATP), entidade que gere o circuito mundial de ténis, ditou o prolongamento da suspensão das competições até Junho.

“O ATP acaba de anunciar o prolongamento da suspensão do circuito até 7 de junho, abrangendo assim o Millennium Estoril Open que estava previsto decorrer entre 25 de abril e 3 de maio”, diz o comunicado partilhado com as redacções.

João Zilhão, director do Millenium Estoril Open, afirma que o evento voltará em 2021, garantindo que a maior competição do ténis português “voltará mais forte e com mais novidades, tendo sempre a satisfação dos seus visitantes como principal objectivo”.

Todos os que adquiriram bilhetes para o evento serão automaticamente ressarcidos, adiantam também os responsáveis. A edição do Millenium Estoril Open 2021 decorrerá entre 26 de Abril e 4 de Maio, no Clube de Ténis do Estoril.

