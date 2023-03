Millennium Estoril Open: ases do ténis batem bolas em Cascais, de 1 a 9 de Abril

É o maior evento da modalidade em Portugal e chega mais cedo do que é habitual. Pelo Clube de Ténis do Estoril vão passar nomes como Casper Ruud, Stan Wawrinka e Dominic Thiem.

© Mike Lawrence for the ATP Tour

O Millennium Estoril Open regressa ao Clube de Ténis do Estoril, entre os dias 1 e 9 de Abril, antecipando-se no habitual calendário da ATP (​​Association of Tennis Professionals), que costumava remeter o maior evento de ténis do país para o final do mês. O novo timing da prova faz com que o evento coincida e beneficie das férias da Páscoa, cabendo-lhe agora a responsabilidade de abrir a época europeia de terra batida.

Este ano, o evento volta a trazer alguns nomes sonantes do mundo do ténis para bater umas bolas na Linha de Cascais. Nas entradas directas, destaque para o jogador mais bem classificado na história do evento e actual vice-campeão de Roland Garros e do US Open – o norueguês Casper Ruud, de 24 anos (o 4.º no ranking da ATP). O espanhol Pablo Carreño-Busta, (17.º da ATP e presença habitual entre os dez melhores), o norte-americano Sebastian Korda (26.º da ATP) e o espanhol Alejandro Davidovich-Fokina (28.º da ATP) são também estrelas em cartaz.

Os portugueses Nuno Borges (80.º da ATP) e João Sousa (148.º da ATP) estão na lista de inscritos. Entre os veteranos, assinala-se a participação do suíço Stan Wawrinka (100.º da ATP) e do austríaco Dominic Thiem (102.º da ATP), ambos ex-campeões do Grand Slam, o pleno dos quatro maiores títulos mundiais de ténis (Austrália, França, Inglaterra e Estados Unidos).

O custo dos bilhetes diários aumenta à medida que o torneio prossegue, com os valores divergindo sempre mediante a escolha de bancada ou lugar. Começam entre os 10€ e os 35€ para as rondas iniciais e aumentam a partir de 5 de Abril, variando entre 25€ e 160€. Quem não quiser assistir às partidas principais mas aproveitar a restante programação, pode comprar um bilhete diário para acesso ao recinto no valor de 10€.

Clube de Ténis do Estoril, Avenida Condes de Barcelona (Estoril). 1-9 Abr, vários horários. 10€-160€

+ Leia grátis a edição especial SURF da Time Out Portugal

+ Lisboa inaugura Passeio Carlos do Carmo com concerto de Camané