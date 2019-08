Millie Bobby Brown, Eleven de ‘Stranger Things’, vai estar na Comic Con Portugal

Millie Bobby Brown, conhecida pelo seu papel como Eleven, no drama de ficção científica da Netflix, Stranger Things, está confirmada como uma das convidadas desta edição da Comic Con Portugal, que acontece no Passeio Marítimo de Algés entre os dias 12 e 15 de Setembro. A actriz vai participar num painel de perguntas e respostas e numa sessão de autógrafos e fotografias.

Foi catapultada para a fama pelo seu papel como protagonista da série Stranger Things, cuja terceira temporada se estreou há pouco tempo. Millie Bobby Brown é um dos nomes maiores da Comic Con Portugal, onde estará presente a 15 de Setembro, para “partilhar a sua experiência no mundo da televisão e cinema”, como se pode ler em comunicado da organização, divulgado esta quarta-feira.

Natural de Marbella, Espanha, a actriz de 15 anos foi escolhida para o seu primeiro papel – Alice, na série de fantasia da ABC, Era Uma Vez no País das Maravilhas – três meses depois de chegar a Hollywood. Seguiu-se o papel de Madison O'Donnell, na série paranormal de suspense-drama da BBC America, Intruders, e aparições como convidada em produções como NCIS: Investigações Criminais, Uma Família Muito Moderna e Anatomia de Grey.

Em 2016, Millie Bobby Brown apareceu como Eleven em Stranger Things e a sua estreia no cinema aconteceu este ano, como Madison em Godzilla II: Rei dos Monstros. Em 2020, irá regressar em Godzilla vs. Kong. Para o próximo ano, poderá também contar com a presença da actriz no filme Enola Holmes.

