Mind da Gap vão reencontrar-se em palco oito anos depois

Oito anos depois de terem anunciado a sua separação, os Mind Da Gap estão de volta aos palcos. E vão dar o primeiro concerto em praticamente nove anos no sábado, 20 de Julho, o último dia do Super Bock Super Rock deste ano, que tem o rapper britânico Stormzy como cabeça de cartaz.

O anúncio foi feito esta terça-feira, 28, pela promotora do histórico festival português, que volta à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, entre 18 e 20 de Julho. A Música no Coração não adianta, por agora, se Ace, Presto e Serial estão a trabalhar num novo disco ou a preparar mais concertos.

O trio juntou-se em 1993 e gravou a primeira maquete no ano seguinte. O EP de estreia, homónimo, foi lançado em 1995 pela NorteSul e nas duas décadas seguintes deixaram a sua marca no hip-hop português, assinando clássicos do género como “Todos Gordos” e “Bazamos ou Ficamos”. Até que, em 2012, editaram aquele que seria o seu o último álbum, Regresso Ao Futuro, pela Meifumado.

O cartaz do Super Bock Super Rock continua a ganhar forma

Faltam menos de dois meses para o Super Bock Super Rock voltar ao Meco, mas o cartaz parece meio vazio. Por agora, estão apenas confirmados os Måneskin, Tom Morello, Royal Blood, Will Butler + Sister Squares, Marc Rebillet e Capitão Fausto, no dia 18; 21 Savage, Black Coffee, Slow J, Aminé, Mahalia, Fridayy e Kenny Mason, a 19; e Fisher mais Vulfpeck, a 20, além de Stormzy e Mind da Gap.

Os bilhetes para a edição de 2024 continuam à venda online e nos locais habituais. Os preços começam nos 72€, por um ingresso diário, e vão subindo até chegarem aos 279€, para quem quiser passar os três dias a ver os concertos a partir do golden circle e a acampar junto ao recinto.

Herdade do Cabeço da Flauta (Meco). 18-20 Jul (Qui-Sáb). 72€-279€

