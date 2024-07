O Super Bock Super Rock volta a instalar-se na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, entre quinta-feira, 18 de Julho, e sábado, 20, com quase tanto hip-hop como rock na ementa. Måneskin, 21 Savage e Stormzy são os cabeças de cartaz do primeiro, do segundo e do terceiro dia, respectivamente. Destaca-se ainda a celebração dos dez anos do álbum Pesar o Sol, que os Capitão Fausto vão tocar de fio a pavio a 18 de Julho. E a reunião dos históricos Mind Da Gap, no último dia.

A distribuição dos concertos

18 de Julho

Palco Super Bock

Måneskin

Nina Kraviz

Tom Morello

Royal Blood

Alice Merton

Palco Pull&Bear

Capitão Fausto

Will Butler + Sister Squares

Marc Rebillet

Palco Somersby

Victoria

Anna Prior

New Max

19 de Julho

Palco Super Bock

21 Savage

Black Coffee

Slow J

Mahalia

Palco Pull&Bear

Aminé

Mabel

Kenny Mason

Palco Somersby

Chromeo

Yen Sung

Gryffin

20 de Julho

Palco Super Bock

Stormzy

Mind Da Gap

Fisher

Vulfpeck

Palco Pull&Bear

D4vd

Anna Calvi

Hause Plants

Palco Somersby

Partiboi69

Diana Olivera

Kneecap

A que horas abrem as portas do recinto?

Se precisa mesmo de saber, às 16.00. Mas, se chegar no pico do calor, hidrate-se. O recinto fecha às 04.00.

Quanto custam os bilhetes? Ainda há?

Há pois. E para todos os dias. Os bilhetes diários custam 72€. Ou 154€, se quiser ver os concertos no chamado golden circle. O acesso ao campismo tem um custo de 14€ por noite. Há ainda passes de três dias, com acesso ao campismo, à venda por 164€ (ou 174€ nos dias do festival). Quem não quiser acampar, poupa 10€. Por outro lado, este valor sobe para 279€ caso queira entrar no golden circle. É também possível comprar um passe apenas para os dias 19 e 20 de Julho, sem acesso ao campismo. Custa 99€.

Há objectos proibidos?

Claro. No recinto, segundo a promotora Música no Coração, não podem entrar caixas, malas e recipientes com comida, bebidas, garrafas, latas, copos de vidro, máquinas fotográficas e de filmar profissionais, não acreditadas (objetiva amovível), material explosivo e pirotécnico, animais de estimação (excepto cães-guia), capacetes, armas ou objetos que possam servir como arma, selfie sticks ou semelhantes, mensagens xenófobas ou de apelo à violência, perfumes e vernizes, guarda-chuvas, lanternas e lasers.

Já no campismo não podem entrar objectos de vidro, fogareiros e equipamentos do tipo Camping Gaz, armas ou objetos que possam servir como arma, animais de estimação (excepto cães-guia), nem material explosivo e pirotécnico.

Como chegar à Herdade do Cabeço da Flauta

É recomendável levar o carro, e há estacionamento gratuito. Alternativamente, é possível apanhar o comboio da Fertagus e sair na estação de Coina. A partir daí, há shuttles para o recinto entre as 11.00 e as 00.00, de 18 a 20 de Julho. A ALA Viagens também disponibiliza viagens de ida e volta no mesmo dia ou de ida no dia 18 e volta no dia 21, a partir da gare do Oriente e de outros pontos do país.

Como ir embora: há transportes no fim dos concertos?

Há shuttles do festival até à estação de Coina, entre 18 e 20 de Julho, das 11.30 às 02.30; e das 09.00 às 15.00, no dia 21. E haverá um comboio especial Super Bock Super Rock a viajar até Campolide durante todos os dias do festival, pelas 03.30. É possível também voltar com a ALA Viagens, mas só às 02.30.

Tem mais perguntas? No site do festival encontra mais respostas.

