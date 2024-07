O Super Bock Super Rock regressou ao Meco no ano passado, e por lá continua. Estes são os concertos a não perder na Herdade do Cabeço da Flauta.

O histórico festival Super Bock Super Rock voltou finalmente ao Meco no ano passado. E por lá continuará entre quinta-feira, 18 de Julho, e sábado, 20. Com Måneskin, 21 Savage e Stormzy em destaque, respectivamente no primeiro, no segundo e no terceiro dia, o cartaz não tem a força de edições anteriores, mas há alguns concertos que despertam a nossa curiosidade, como a celebração dos dez anos do álbum Pesar o Sol (2014), dos Capitão Fausto, ou o regresso aos palcos dos Mind Da Gap, quase oito anos depois de terem anunciado a sua separação.

