Ming-Na Weng e Paula Hawkins confirmadas na Comic Con Portugal

A Comic Con Portugal regressa ao Parque das Nações entre os dias 8 e 11 de Dezembro. Entre as presenças já confirmadas, estão Paula Hawkins, autora de ‘A Rapariga no Comboio’, e a actriz Ming-Na Weng, uma das protagonistas de ‘Agents of S.H.I.E.L.D’ da Marvel.

O maior festival de cultura pop do país está de volta a Lisboa. Entre os dias 8 e 11 de Dezembro, o Parque das Nações vai ser palco, pela oitava vez, da Comic Con Portugal. Entre as presenças confirmadas, destaca-se Paula Hawkins, autora de A Rapariga no Comboio, já adaptado ao cinema duas vezes – a versão mais recente é indiana e conta com Parineeti Chopra como protagonista –, e a actriz sino-americana Ming-Na Weng, que é conhecida por ser a voz de Fa Mulan, nos filmes da princesa da Disney, e ter protagonizado Melinda May em Agents of S.H.I.E.L.D da Marvel. Quanto à programação, apesar de ainda não ter sido anunciada na totalidade, já se sabe que inclui nove áreas distintas e promete desde exposições temáticas e concursos de cosplay até antestreias, concertos e torneios de videojogos.

A experiência começa no pórtico, onde os visitantes vão ter oportunidade de validar o seu “passaporte” para o mundo da cultura pop. Uma vez dentro do recinto, há cerca de nove áreas distintas para descobrir, como a de gaming, onde vai ser possível experimentar as grandes novidades dos videojogos e até participar em torneios. Já para os coleccionadores natos, por exemplo, o Geek Market, onde se reúnem várias lojas e artistas, é paragem obrigatória. Ainda que, atenção, as experiências mais imersivas se encontrem quer através das activações de marcas, espalhadas pelo recinto, quer nos auditórios, onde vão realizar-se conversas entre o público e os talentos do cinema, da televisão, da banda desenhada, da literatura, do gaming e dos novos media.

O programa ainda não está completo, mas já se sabe, por exemplo, que o carro Ecto-1 do filme Ghostbusters: Afterlife vai estar em exposição no recinto, que a plataforma de streaming portuguesa FilmTwist estará presente com duas sessões de cinema de arrepiar e que o “Canal Hollywood in Concert” levará novamente a palco algumas das melhores bandas-sonoras de sempre. E, claro, os mais novos também vão ter muito com que se entreter, cortesia do Biggs e do Panda Kids. Mas, se o que lhe interessa é saber a quem vai poder pedir autógrafos, não se preocupe. Além de Paula Hawkins e Ming-Na Weng, conte também com Sean Maguire (Robin Hood na série Once Upon a Time), Camilla Grebe (autora do thriller O Gelo Sob os Seus Pés, que será adaptado para cinema com a actriz Daisy Ridley), Paco Roca (considerado um dos maiores ilustradores, cartoonistas e guionistas espanhóis) e Gene Han (artista da banda desenhada Wonder Woman: The Amazons Volume 2).

Os bilhetes estão à venda no site do evento e vão do passe diário (10€ para crianças dos seis aos 12, 25€ para jovens dos 13 aos 17, e desde 30€ para adultos, a partir dos 18 anos) ao passe geral de quatro dias (desde 100€). Há ainda um bilhete só para o fim-de-semana (dias 10 e 11 de Dezembro) por 65€.

Parque das Nações. 8-11 Dez, Qui-Sex 12.00-20.00, Sáb-Dom 10.00-20.00. 10€-100€

