Mini Bar de José Avillez dá música ao Bairro todas as sextas e sábados

A pandemia forçou o restaurante Mini Bar a sair da Rua Antónia Maria Cardoso, no Teatro São Luiz, para se instalar no espaço do Beco, por detrás de uma porta escondida no Bairro do Avillez. Mas agora José Avillez promete programação especial todos os meses, com DJ às sextas-feiras e sábados, a partir das 22.00. O próximo concerto está marcado para 9 de Outubro. Kaspar é o músico convidado.

A agenda de concertos inclui ainda Isac Ace (dia 10), Mário Valente (dia 16), Sheri Vari (dia 17), Jungle Julia (dia 23), Rádio Cacheu (dia 24), Rui Maia (dia 30) e Señor Pelota (dia 31). A proposta é simples: ter uma noite animada, depois de apreciar um dos menus de degustação ou “diferentes e variados sabores pedidos à carta”.

Entre as propostas gastronómicas, encontrará um “corneto” temaki de tártaro de atum com soja picante (8,50€), foie gras com algodão doce e framboesa lyo (8€), diamante de flor de sabugeiro (3€), um mini-cocktail para trincar e não para beber, e até “o melhor frango assado, como nunca o imaginou: numa pequena base crocante, cheia de sabor, com creme de requeijão fumado” (4€/duas unidades) – a promessa é do próprio José Avillez.

Fotografia: Boa Onda

Para acompanhar a refeição ou o groove prometido, a carta de bar inclui vinhos de todo o mundo e cervejas artesanais, mas também cocktails especiais (um deles até vem acompanhado de um cartucho de castanhas).

Além de DJ às sextas-feiras e sábados, das 22.00 à 01.00, a programação inclui ainda música ao vivo todas as quartas e quinta-feiras, das 22.00 à meia-noite. Dia 12, segunda-feira, há jantar-concerto com Pedro Abrunhosa a partir das 19.30. O bilhete custa 150€ (reservas no site do Mini Bar) e inclui um menu especial de degustação, com pratos como granizado de leite de tigre e ceviche de gamba da costa e flores com mel de yuzu.

Mini Bar. Rua Nova da Trindade 18 (Chiado). Seg-Dom 09.00-01.00.

