Mini cidade do rock convida crianças a juntarem-se ao Rock in Rio

É mini mas tem três mil metros quadrados: o novo espaço dedicado às famílias Rock in Rio Kids promete muita música, dança, magia, circo, oficinas, actividades radicais e brincadeiras durante o festival.

Uma das grandes novidades da nona edição do Rock in Rio Lisboa é o Passaporte Família, um bilhete que inclui a entrada para dois adultos e duas crianças (dos 3 aos 10 anos) por 142 euros. Este é apenas um dos sinais de que o festival está cada vez mais kids friendly – outro é a mini cidade do rock, apresentada na passada quinta-feira, que recria o conceito do Rock in Rio para os mais pequenos num espaço de três mil metros quadrados, com um palco, uma rock street, um backstage, pool parties e roda gigante – tudo em versão XS.

Este novo espaço terá actividades todos os dias do festival (20, 21, 27 e 28 de Junho) entre as 12.00 e as 21.00. No mini Palco Mundo pode contar com música, claro, mas também dança, magia e circo. Já estão confirmados concertos da Orquestra dos Brinquedos de Lisboa, apresentações de dança da Jazzy Dance Studios, um espectáculo de ginástica do Ginásio Clube Português e fogo-de-artifício mágico, que só dá para ver em realidade aumentada.

Agência Zero

No mini Backstage, os mais novos podem fazer pinturas faciais, penteados e uma sessão fotográfica; nas mini Pool Parties haverá centenas de bolas coloridas, bóias, DJs e animadores vestidos de nadadores-salvadores.

A mini Rock Street ainda nem abriu e já sabemos que será um dos espaços mais fotografados e instagramados durante o evento, com casas cenográficas inspiradas em artistas icónicos como David Bowie, The Rolling Stones, The Beatles ou as mais contemporâneas Lady Gaga e Rihanna. Lá dentro vão acontecer ao longo de todo o dia oficinas de ilustração, narração, construção de brinquedos e ciência, com curadoria das Bibliotecas de Lisboa, da Science4you, do Oceanário e da Lanidor.

Para os miúdos mais radicais, há slide, roda gigante, parede de escalada e um circuito de arborismo com onze obstáculos, tudo ao ar livre e para aproveitar entre as actuações de rua com malabaristas, mágicos e mascotes.

Rock in Rio Lisboa 2020. Parque da Bela Vista. 20, 21, 27 e 28 de Junho.

