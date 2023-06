Minotti: os mestres dos sofás abriram uma loja no Chiado

Foram precisos dois anos para ver este espaço abrir-se à cidade. Em pleno Chiado, de frente para o Teatro Nacional de São Carlos, há uma nova a discreta loja, cujo interior prima pela sobriedade e pela sofisticação. Para instalar a primeira casa da Minotti em Portugal, a marca italiana confiou a empreitada a Clemente Rosado e Pedro D'Orey, a dupla por detrás da QuartoSala, desde 1995 dedicada à arquitectura de interiores. Em 2019, a relação com a Minotti estreou-se.

"A localização era determinante para a Minotti, apesar do convite para abrirmos uma flagship ter partido deles", começa por explicar Pedro. Um golpe de sorte, cada vez mais raro nos dias que correm, fê-los tropeçar num rés-do-chão ainda em obras, na zona mais nobre da cidade. O primeiro grande desafio foi projectar o interior da futura loja, perfeitamente alinhado com as linhas (e com a exigência da marca italiana). "A gente acabou por criar um invólucro. É um exemplo do que é a nossa especialidade – executar projectos de interiores. É a nossa obra mais complexa. Há um rigor nas linhas pouco comum em lojas", continua.

© Gui Morelli

Ao longo de duas salas, os clientes têm acesso a algumas das estrelas do catálogo – o conforto superlativo do sofá Horizonte, as linhas harmoniosas da colecção Brasilia ou as amplamente reproduzidas mesas Cesar. Escusado será dizer que caminhamos no território do luxo. "É uma marca com grande reconhecimento por parte do grande público, não apenas do público mais especializado. E isso porque sempre foi muito bem comunicada", adiciona Clemente.

Além das peças presentes na loja – todas elas herdeiras de métodos de produção rigorosos e, em parte, manuais –, os catálogos oferecem possibilidades de personalização quase infinitas. Nos sofás, em particular, as opções chegam aos mais ínfimos detalhes, mais uma prova de que são a peça central para a marca fundada em 1948, em Meda, no Norte de Itália. A Minotti resistiu ao teste do tempo e aos grandes grupos, manteve-se na família e assiste hoje à ascensão de uma terceira geração de dirigentes. Só há poucos anos é que descentralizou o seu departamento de design. Actualmente, a equipa criativa integra nomes como Rodolfo Dordoni, em Itália, Christophe Delcourt, em França, os dinamarqueses Gramfratesi, o japonês Nendo, ou Marcio Kogan, no Brasil.

© Gui Morelli

Para a nova loja do Chiado, veio também um pouco da alma portuguesa. "Quisemos afirmar a identidade cultural portuguesa. Estamos no Chiado, temos uma grande tradição de handcrafts. Era uma oportunidade também de mostrarmos o melhor que se faz em Portugal", remata Pedro. A cor entra no espaço através de uma tapeçaria de Portalegre assinada por Eduardo Nery. Ainda assim, esta não é a única obra de arte portuguesa – estão aqui também duas peças de Gil Heitor Cortesão, fotografias à primeira vista, pinturas quando observamos de perto.

Largo de São Carlos, 15 (Chiado). 215 965 600. Seg-Sex 10.00-19.00, Sáb 10.00-18.00

