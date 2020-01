Misc: uma casa de tártaros (e não só) em Santos

Depois do começo da aventura em 2014 com o Tartar-ia, no Time Out Market, a casa dos tártaros ganhou uma nova morada. Misc by Tartar-ia combina a criatividade do chef Vítor Santos com um espaço minimalista e aconchegante.

As estrelas da casa trazidas do Time Out Market, ali bem perto, não se perderam. Tártaro de salmão (11€), de atum (13€), de robalo (13€) ou o bife tártaro asiático (12€) transportaram-se para esta carta, mas a novidade do espaço também se celebrou em criações de raiz. O arroz de lingueirão (15€) com cocochas (uma protuberância carnuda da parte inferior da mandíbula do peixe) é uma das coqueluches que o chef Vítor Santos não deixou de incluir neste seu regresso à casa que, com Maria Calheiros Machado, construiu.

Fotografia: Manuel Manso

"Este espaço antecede um bocadinho o mercado, era a nossa ideia para abrir um espaço de rua, mas entretanto não conseguimos conciliar. Nem tínhamos espaço. Quando ficámos no mercado a ideia mudou, parámos de procurar", diz Maria Machado sobre o Misc, que deve o nome à ideia de miscelânia, sem ditames ou rigidez no que à cozinha diz respeito. Mas o projecto avançou e, depois da passagem do chef Santos pelo Marques de Riscal, em Espanha, Maria desafiou-o a regressar com a liberdade em mente. "Não temos um tipo de cozinha definido nem nos podemos reger só por um tipo de cozinha."

No rol de novidades estão, também, os mini-hambúrgueres de carne de vaca maturada na casa (15€), com maionese de miso, pickle de couve roxa, queijo dos Açores e maionese de cogumelos desidratados. O pão é outra das apostas, feito ali mesmo, pela mão do chef. E mesmo o brioche com rabo de boi (18€) está em destaque.

Fotografia: Manuel Manso

Nas opções vegetarianas, os croquetes de beringela (8€), os cogumelos com polenta (8€) ou a salada da época (10€), agora com trigo sarraceno, couve-flor, romã e ovo a baixa temperatura, são as apostas. "Queríamos fugir ao clássico vegetariano das massas. Aqui temos sempre uma sugestão do dia, o Vitor vai ao Mercado, vê o que há e traz. É um bocadinho como as viagens, vais, provas, gostas e reentrepretas", brinca Maria Machado enquanto o tártaro de robalo vai chegando à mesa.

Fotografia: Manuel Manso

Sobre o espaço, são 20 lugares ao balcão, oito em mesa. Por agora, o Misc By Tartar-ia funciona apenas ao jantar ainda que a ideia passe pelos almoços a partir deste ano. Uma vez por mês há pop-up gastronómico com o chef Philippos do restaurante O Grego, em que o Misc se transforma completamente. Música helénica como banda sonora acompanha tzatzikis, húmus e outros produtos que hão-de compor os pratos, às segundas. Para terminar, peça a tarte de queijo do Misc (6.50€).

Rua da Boavista, 12-14 (Santos). Ter-Sáb 19.00-00.00. Dom 12.30-15.30.

