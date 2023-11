Mistério no São Jorge: morte de realizador enche o cinema de detectives amadores

O espectáculo imersivo ‘Crime no Cinema São Jorge’ convida-o a desvendar um crime. Tem seis suspeitas e três novas datas (porque as primeiras esgotaram num ápice).

Pensado para os fãs de mistérios policiais e para quem adora dar palpites e passa a vida a engendrar teorias sobre possíveis culpados, Crime no Cinema São Jorge é mais do que uma peça de teatro, é um enigma pronto a desvendar. Depois de esgotar as dez primeiras sessões em Novembro e Dezembro e mais três em Fevereiro do próximo ano, o espectáculo abre novas datas, a 14, 15 e 16 de Fevereiro. Cada uma com três sessões.

Organizada pelo Teatro Reflexo e pelo Projecto Casa Assombrada, a iniciativa teve uma bem-sucedida primeira edição: Crime na Casa Museu Leal da Câmara, em Sintra. Daí, a vontade de trazer mais uma vez este conceito de espectáculo imersivo ao público, diz à Time Out o autor e encenador Michel Simeão. O Cinema São Jorge tinha o “ambiente perfeito” e foi o lugar escolhido. O projecto promete tornar a sala de cinema num verdadeiro tabuleiro de Cluedo, onde o público é convidado a investigar um mistério durante uma noite.

João Gaspar é encontrado morto na noite do primeiro visionamento público do seu filme. E o público vai ter de descobrir qual das seis suspeitas é a assassina, ao mesmo tempo que tenta vencer as equipas adversárias. A experiência imersiva começa no átrio do São Jorge com uma tertúlia e desenrola-se na presença de um mestre-sala, que acompanha as equipas em jogos de trivial e de criatividade. À medida que as equipas avançam é-lhes dada a oportunidade de ver cenas secretas da narrativa, de forma a perceber o que realmente aconteceu.

Michel Simeão faz parte do elenco, ao lado de Daniela Onís, Francisco Beatriz, Joana Castro, Mafalda Luís de Castro, Marco Augusto, Maria Camões, Marta Neto e Rita Ruaz. As três equipas que competem são formadas por 15 elementos cada uma. De cariz intimista e numa dinâmica multidisciplinar, em que se destaca a linguagem cinematográfica e teatral, esta é uma “proposta diferente”, que traz “outro tipo de público”, acredita Michel Simeão. “O teatro imersivo entre os jovens está a ganhar muito espaço. Há um lado mais físico e emocional, as pessoas convivem e conhecem-se, é muito dinâmico e há um grande empenho do público”.

Além das três novas datas para Fevereiro, que são anunciadas segunda-feira, 27 de Novembro, o encenador avança que há vontade para abrir mais, ainda no próximo ano. Para a frente, “a ideia é continuar, enquanto houver público, há interesse em manter o espectáculo”, diz ele.



Há três sessões por noite, com horários novos, às 19.00, 20.40 e às 22.20. O bilhete é vendido individualmente e custa 21€, podendo ser adquirido na bilheteira do São Jorge e nos locais habituais. A formação dos grupos é feita na chegada ao cinema, na bilheteira, 30 minutos antes da sessão, que dura uma hora e vinte.



Cinema São Jorge. 14-16 Fev. 19.00, 20.40 e 22.20. 21€

+ Ruy de Carvalho regressa a um género “mal-amado em Portugal”: o mistério policial



+ Sara Sampaio ganha novas asas e vai entrar no filme ‘Superman: Legacy’