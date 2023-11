Sara Sampaio ganha novas asas e vai entrar no filme ‘Superman: Legacy’

Há cada vez mais portugueses a entrar no mercado hollywoodesco e desta vez é Sara Sampaio a participar numa grande produção. A prestigiada modelo, internacionalmente conhecida por ser um dos "anjos" da marca de lingerie Victoria's Secret, irá vestir a pele de Eve Teschmacher no filme Superman: Legacy, com estreia marcada para 2025.

A notícia foi avançada pelo site Deadline. A produção servirá como um reset total do DC Universe – DCU, numa tentativa de fazer frente à concorrência do Universo Cinematográfico da Marvel. Recordamos que o novo filme Flash (2023) é a primeira peça (a par de Aquaman and the Lost Kingdom, com estreia marcada para Dezembro) do fim do DCEU (DC Extended Universe). Uma salada de multiversos que é explicada no documentário Superpowered: The DC Story, disponível na HBO Max.

Já confirmados no elenco de Superman: Legacy estão os actores David Corenswet (no papel de Super Homem), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nathan Fillion (Lanterna Verde) ou Nicholas Hoult (Lex Luthor), numa produção que conta com a realização de James Gunn.

Esta não é a estreia de Sara Sampaio no audiovisual, tendo integrado o elenco de filmes como At Midnight (2023), O Figurante (2017) ou o português Carga (2018) e também de um dos episódios da série Billions (2017). Entretanto, Sampaio já reagiu à notícia nas redes sociais: "Posso finalmente partilhar as melhores notícias de sempre! Nem parece real! Obrigado James Gunn por confiar em mim com a Eve!"

+ THIS IS SHORT: curtas-metragens ganham um streaming só para elas

+ ‘The Resort’: uma série para quem tem saudades de ‘The White Lotus’