Mistura e volta a dar: The Mix, o restaurante do Farol Hotel, tem carta nova

Com frio ou calor, com chuva, sol ou vento, na Primavera, no Verão, no Outono ou no Inverno, a vista do terraço do Farol Hotel, em Cascais, nunca desilude. E agora, esta beleza natural arrebatadora das ondas a bater nas rochas pode ser acompanhada pelos pratos coloridos e originais do chef Sebastian Fritye, que já chegou à cozinha do The Mix há dois anos, mas só em Março de 2022 conseguiu estrear a sua carta de assinatura. A inspiração é (nem podia deixar de ser) o Atlântico, mas há muitos sabores portugueses reinventados que não chegam do mar e que vale a pena experimentar.

Ricardo Junqueira farol restaurante cascais portugal

Comecemos pelas apresentações. Sebastian Fritye nasceu na Roménia, cresceu na Áustria e trabalhou em Paris, antes de aterrar em Portugal e passar por restaurantes de hotéis de cinco estrelas, como o Ritz ou o Penha Longa. No The Mix, do Farol Hotel, ao lado do Sushi Design, ganhou a liberdade que lhe faltava. E conseguiu aproximar o fine dining da cozinha tradicional portuguesa, como há tanto sonhava. O exemplo mais surpreendente? O porco dos pés à cabeça (32€), com arroz de enchidos, salsicha caseira de plumas ibéricas, lombinho enrolado em pancheta de porco preto, cabeça de xara e molho de bacon. "Foi um projecto divertidíssimo e é um prato impressionante", assegura Ana Maria Tavares, directora-geral do hotel, antes de uma tigela de barro preto em forma de porco chegar à mesa. "O chef não só queria usar todas as partes do porco, como queria uma travessa da forma do animal. Já se transformou num prato emblemático e muita gente pede, incluindo estrangeiros", conta.

Ricardo Junqueira Porco dos pés à cabeça, um dos pratos mais inesperados da nova carta do The Mix

Se o ambiente envolvente o afastar dos pratos de carne, que incluem ainda a tourte tarte recheada com guisado de rabo de boi ou a arouquesa à portuguesa com certeza, um tornedó do lombo assado com cremoso de batata fumado, presunto Pata Negra e ovo de codorniz estrelado (ambos 38€), demore-se no capítulo dos peixes e experimente o linguado à Cascais, recheado com fois-gras e laranja sanguínea (35€), o lavagante em manteiga de tomilho (48€) ou o cherne ao vapor de algas (40€) com consommé de marisco. "Temos a vista. Temos a matéria-prima. Temos cozinha de autor. É a combinação perfeita", resume orgulhosa Ana Maria Tavares, antes de contar que o chef Sebastian Fritye se abastece essencialmente em Cascais, muitas vezes no Mercado da Vila.

Ricardo Junqueira Cherne ao vapor de algas

Antes dos pratos principais, vale a pena apreciar o couvert servido sobre pedras da praia (12€) – tem manteiga de lavagante, torresmo de bacalhau, falsa azeitona com anchova, cone de choco frito, tapioca brava e molho sweet chilli – ou uma das entradas fotogénicas, como a sopa que baptizaram de capuccino de cebola com santola e leite de funcho com café (24€). Depois, é rematar com uma sobremesa – a noisette e laranja sanguínea (12€), com cremeux de noisette, laranja sanguínea fresca e em gel, emulsão de citrinos fumado e crouton de bolo de amêndoa ficou-nos na memória. Visual e gustativa.

Ricardo Junqueira Noisette e laranja sanguínea

Farol Hotel. Avenida Rei Humberto II de Italia, Cascais. Restaurante The Mix. Seg 12.00-15.00, Ter-Sáb 12.00-22.00, Dom 12.00-17.00 e 18.00-22.00. 21 482 34 90

