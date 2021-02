Miths Play: a nova plataforma digital de conteúdos culturais é grátis

Foram várias as iniciativas levadas a cabo pela Make It Happen, quando o mundo virou do avesso e ficámos todos em confinamento pela primeira vez. Agora, a plataforma cultural anuncia um novo projecto, o Miths Play, com conteúdos digitais, de acesso gratuito, e onde cada membro pode ser também um colaborador activo. Além de vários programas temáticos, promete-se a disponibilização de concertos e showcases de artistas e bandas representadas pela Epopeia Records.

“Estávamos no início da quarentena e o resultado da partilha e da conexão em rede já começava a dar frutos”, recorda o fundador e criativo Luís Caracinha. “Assim continuou 2020 com diversas iniciativas culturais e sociais que tentaram, à sua dimensão, contrapor os efeitos anímicos de uma das experiências mais marcadas e redefinidoras que vivemos enquanto comunidade.”

Tal como até agora acontecia com os conteúdos exclusivos da Make It Happen, aceder ao Miths Play não tem qualquer custo. Basta registar-se com o seu nome e e-mail. Após aprovação, terá acesso à área de membro onde encontrará todas as iniciativas e conteúdos dedicados à comunidade. Para além de poder usufruir dos conteúdos, poderá também colaborar na criação de artigos e até participar em diferentes formatos de videocast e podcast.

Por enquanto, já estão disponíveis episódios dos formatos “Happening with”, “Lounge Session”, “It’s a Miths” e “Wait a minute”. Há conversas sobre a importância do microbioma, a utilização da hipnose na psicologia clínica ou mesmo um testemunho pessoal sobre a importância da música. Além destes programas, poderá contar ainda com concertos e showcases de artistas e bandas representadas pela Epopeia Records, como Riding a Meteor, Esfinge, Kilavra e Marc Policarpo.

Como o acesso é gratuito, a única fonte de financiamento desta plataforma são os espaços publicitários que se podem encontrar nas páginas e que estão devidamente assinalados, para não poluir a experiência de utilização.

A Make It Happen surgiu em Janeiro de 2020, mas ainda estava a dar os primeiros passos quando a pandemia forçou o sector cultural, tal como tantos outros, a fechar portas. Desde então, tem convidado o público a criar poesia ou contos para uma publicação digital, que será publicada em formato de livro em Março deste ano.

