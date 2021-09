MÓ – Festival de Marionetas regressa a Oeiras em Outubro

A 6.ª edição do MÓ – Festival de Marionetas acontece entre os dias 1 e 3 de Outubro com artistas e companhias nacionais.

As marionetas estão de regresso ao centro histórico de Oeiras para três dias de muita diversão em família. A 6.ª edição do MÓ – Festival de Marionetas tem lugar de 1 e 3 de Outubro com uma programação maioritariamente composta por companhias e artistas portugueses, uma forma de contribuir para a sustentabilidade da economia local e nacional.

O festival arranca com cinco sessões do espectáculo A Viagem, para um público mais adulto, que acontecem entre as 18.00 e as 20.00 no Largo da Igreja. A Viagem é uma produção da Mãozorra e acompanha Raúl na descoberta do mundo ao seu redor.

No segundo dia, 2 de Outubro, a manhã é também passada no Largo da Igreja. Às 10.30, os Valdevinos viajam à pré-história com O Menino do Lapedo. Entre as 10.30 e as 12.30, a Trupe Fandanga traz-nos Onirotóptero, que convida os espectadores a uma performance mais intimista. O Onirotóptero repete-se no dia seguinte à mesma hora. Às 11.30, a companhia Mefisteatro dá vida ao cientista reformado Dr. Jerónimo (repete às 13.00, 16.00 e 16.30). A fechar o período da manhã, pelas 12.30, a obra de Fernando Pessoa serve de base para Sibi&Pip, da companhia ACTA.

No mesmo dia, no Largo da Igreja, a companhia Historioscópio apresenta, às 15.30, o mundo mágico de A caixa de nove lados. Segue-se o Teatro D. Roberto, mais uma produção da Mãozorra, às 17.30. A fechar a programação neste local, às 18.30, está a dupla de bonecos AI Xico Xica, de Sofia Pimentão – o espectáculo repete-se às 21.00, mas no Palácio do Egipto. O recital satírico Auga que non vas beber, produzido por Fantoches BAJ, encerra o dia, também no Palácio do Egipto, às 21.00.

O último dia do festival começa com a história de Portucale, uma produção da SA Marionetas, às 10.30. Pelas 12.30, Novos Lobos, de Fantoches BAJ, vai abordar temas de género. E AI Xico Xica volta a animar o público, às 16.30, antes da cerimónia de Entrega de Prémios no Palácio do Egipto.

O festival é gratuito, mas é necessário levantar previamente os ingressos disponíveis na livraria Gatafunho, de 24 de Setembro a 1 de Outubro, entre as 11.00 e as 19.00 ou nos locais de actuação uma hora antes de cada sessão. O evento respeita as orientações da Direcção-Geral de Saúde.

Largo da Igreja e Palácio Do Egipto (Oeiras). Sex-Dom.

