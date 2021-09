Salvador Martinha leva espectáculo de stand-up ao Tivoli

A despedida das férias marca-se com o regresso ao trabalho, mas também com o despertar de eventos culturais pela cidade. Salvador Martinha regressa com Teremos Sempre Stand-up, a 5 de Outubro, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa.

“É urgente estarmos juntos. Depois dos comediantes estarem afastados dos palcos surge agora a possibilidade de voltarem a actuar”, pode ler-se no comunicado que anuncia os espectáculos que o humorista português preparou para esta rentrée cultural. Antes de actuar na capital, há ainda uma sessão no Porto, no Teatro Sá da Bandeira, a 23 de Setembro.

Como é hábito, o cronista da Time Out Lisboa traz consigo convidados especiais. No Porto, a noite é também de Luana do Bem, Pedro Durão e Guilherme Duarte, que actuam em segmentos de dez a 20 minutos. Já em Lisboa, o palco é partilhado com Jessica Athayde, Manuel Cardoso e Gilmário Vemba. Salvador Martinha fecha os espectáculos com os 25 minutos finais.

Os bilhetes já estão à venda e vão dos 12€ aos 25€.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Salvador Martinha: “Uma piada é como uma tese: é bom que esteja bem sustentada”