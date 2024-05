Um feliz encontro de criativas. No Comadre, restaurante de Melissa Domingues e Meguy Pereira, a noite desta quinta-feira será diferente do habitual, em parte por causa de uma convidada especial. Marta Gonçalves, a designer por trás da marca Hibu, apresenta a sua mais recente colecção neste espaço, ao fim de duas estações longe da sua passerelle mais habitual, a da ModaLisboa.

O evento, aberto ao público, está marcado para as 18.00 desta quinta-feira. O restaurante serve de cenário, mas tem ele próprio um trabalho criativo para trazer à luz do dia: a primeira linha de cerâmica com assinatura Comadre, criada especialmente para este evento. As formas orgânicas, inspiradas na natureza, estão no centro desta edição de peças. O acabamento iridescente torna os castiçais, bem como os itens de servir à mesa, diferentes de tudo o resto que encontramos no louceiro. Além de abrilhantarem o jantar, as peças também vão estar à venda.

© Maria Rita Imagem da colecção Hibu, Verão 2024

O convívio será, por isso, em torno da mesa e da moda, com um happening marcado para as oito em ponto. Nele, Marta vai desvendar a colecção deste Verão, marcada pelos códigos urbanos e sem género que há muito pautam o estilo da marca e onde ganga volta a ser uma das protagonistas da estação.

E o serão também será de compras. As peças Hibu vão estar à venda no local, mas a colecção só será lançada no site da marca um dia depois. O resto ficará a cargo dos já habituais ingredientes de festa – uma carta de cocktails e acepipes do Comadre e um DJ a animar a hostes.

Rua Luciano Cordeiro, 81C. Qui 18.00-01.00. Entrada livre

