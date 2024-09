ModaLisboa anuncia reforço de peso (e chega de saltos altos)

Mal anunciou o calendário de desfiles, a 63.ª edição da ModaLisboa já conta com um reforço de peso. Luís Onofre, um dos nomes mais proeminentes do design nacional de calçado – e veterano do Portugal Fashion, evento que se realizou pela última vez em Outubro do ano passado –, é a mais recente novidade no alinhamento do principal evento de moda da cidade.

O desfile do criador nortenho, natural de Oliveira de Azeméis, está marcado para domingo, 13 de Outubro, às 16.00, e marca os 25 anos de marca, com uma das etiquetas portuguesas de calçado de luxo mais internacionais de sempre – que o digam clientes como Michelle Obama, Letizia Ortiz ou Naomi Watts. Desfila, pela segunda vez, em Lisboa, onde vai apresentar a colecção para o Verão de 2025.

Mas o calendário de desfiles traz muitos outros nomes. Começa na sexta-feira, dia 11 de Outubro, com a fase eliminatória do Sangue Novo, no renovado Mude. Os participantes são: Dri Martins, Duarte Jorge, Francisca Nabinho, Gabriel Silva Barros, Gonçalo Oliveira, Ihanny Luquessa, Inês Arthayett, Lolo, Toque Amargo e Void. Dos dez designers a concurso, apenas cinco passarão à fase final, em Março. Nesse dia, as apresentações prosseguem a partir das 20.00 com João Magalhães, ausente nas duas últimas edições e prestes a abrir as portas do seu mais recente espaço, Cometa 10, e Constança Entrudo, recém-chegada da Semana da Moda de Nova Iorque.

No sábado, 12 de Outubro, o desfile de propostas para a Primavera-Verão de 2025 continua com Arndes e Mestre Studio, este último vindo directamente da final do Sangue Novo, em Março deste ano. Carlos Gil, Kolovrat, Buzina (numa parceira com a espanhola Tous), Ricardo Andrez, Luís Carvalho e Béhen juntam-se à festa da moda.

No último dia, domingo, DuarteHajime, marca de Ana Duarte, a Hibu de Marta Gonçalves (que também regressa após um ano longe da passerelle), Luís Buchinho, Valentim Quaresma, Gonçalo Peixoto e Dino Alves preenchem o alinhamento, juntamente com Luís Onofre, que em comunicado já afirmou ter sido recebido "de braços abertos".

Além dos desfiles, acessíveis apenas por convite, está ainda programada uma loja pop-up e o habitual arranque com as Fast Talks, na quinta-feira, dia 10 de Outubro. Ambas as propostas são abertas ao público.

🌍 Como está a vida na sua cidade? Responda ao Time Out Index Survey

+ Entre o Pátio da Galé e o Mude, ModaLisboa regressa em Outubro