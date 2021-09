ModaLisboa assinala 30 anos com desfiles no Capitólio

A próxima edição da ModaLisboa arranca no dia 7 de Outubro. O evento estreia-se no Capitólio e regressa aos desfiles físicos.

Na edição em que assinala 30 anos de existência, a ModaLisboa prepara-se para retomar o calendário de desfiles físicos. Entre os dias 7 e 10 de Outubro, as apresentações vão ter lugar na Estufa Fria e no Capitólio, sala de espectáculos que acolhe pela primeira vez o maior evento de moda da capital.

Sob o tema "And Now What?", o programa inclui o habitual painel de criadores, incluindo o concurso Sangue Novo, que voltaram a ser dispensados da obrigatoriedade de apresentar propostas para o próximo Verão. Carlos Gil, Gonçalo Peixoto, Luís Carvalho, Nuno Baltazar, Ricardo Preto, Valentim Quaresma e Ricardo Andrez já têm presença assegurada nesta 57ª edição, novamente marcada pela ausência de Dino Alves.

Kolovrat e Nuno Gama regressam, depois de não terem apresentado colecção na última edição. Contudo, a grande novidade é Luís Buchinho. O criador, presente na primeira edição da ModaLisboa, há 30 anos, volta a desfilar integrado no calendário do evento, o que não acontecia desde 2014, altura em que passou a apresentar colecção apenas no Portugal Fashion.

O calendário de desfiles será divulgado mais tarde pela organização, bem como a programação de iniciativas paralelas, que incluirá conversas e workshops. Do lado da plataforma LAB, esperam-se os desfiles de Béhen, Buzina, Carolina Machado, Constança Entrudo, Duarte, HIBU, João Magalhães e Olga Noronha. Cravo, Filipe Augusto, Fora de Jogo e Saskia Lenaerts compõem o programa da Workstation.

De regresso estão também os desfiles físicos e com público, depois de uma edição exclusivamente digital, em Março deste ano. As apresentações, porém, voltarão a ser de acesso restrito, tal como na edição de Outubro de 2020, quando a assistência ficou reservada a público especializado e a um número reduzido de convidados.

O palco digital voltará, por isso, a encurtar a distância entre o grande público e os desfiles. O site e as apps ModaLisboa, em versão mobile e TV (um exclusivo dos clientes MEO), dará acesso a todos os conteúdos da fashion week lisboeta, que chega agora à 57ª edição.

Este foi também o momento escolhido pela organização para assinalar os 30 anos do evento. A primeira edição da ModaLisboa aconteceu em Abril de 1991 no Teatro São Luiz, dinamizada por Eduarda Abbondanza (actual presidente) e Mário Matos Ribeiro. Entre os 13 criadores que participaram na edição número um estiveram Ana Salazar, José António Tenente, Júlio Torcato, Lena Aires e Manuel Alves e José Manuel Gonçalves, Nuno Gama e Luís Buchinho.

