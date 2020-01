ModaLisboa dedica edição à sustentabilidade e promove a moda independente europeia

No ano em que Lisboa carrega a bandeira de Capital Verde Europeia, a ModaLisboa marca o passo sob o tema AWAKE e dedica a sua próxima edição à sustentabilidade, num apelo à mudança de consciências. As modas instalam-se novamente nas Oficinas Gerais do Fardamento e Equipamento do Exército, no Campo de Santa Clara, entre 5 a 8 de Março.

Esta edição é um grito de revolta, um despertar para a mudança que é necessária. “Exigimos uma indústria de moda mais justa, mais sustentável, mais ética, mais inovadora, mais respeitadora, mais inclusiva, mais humana. Reclamámos, apontámos o dedo, denunciámos, re-tweetámos. E agora?”, questiona a organização em comunicado.

Os criadores apresentam as colecções Outono/Inverno durante estes dias, abrindo-se ao mundo numa parceria com o projecto United Fashion, que trará ao evento 15 jovens designers internacionais, uma forma de promover a moda independente europeia.

Ainda que muitos dos desfiles sejam à porta fechada, a ModaLisboa está cada vez mais democrática e com agenda aberta ao público – e esta edição não será excepção, com uma programação inteiramente dedicada à sustentabilidade.

“AWAKE não é denunciar nas stories do Instagram uma publicação polémica: é sair de casa e construir o futuro. AWAKE é mudar os nossos hábitos, é adoptar a transparência como modus operandi; é consumir com lógica, é produzir com qualidade, é comprar com propósito”, lê-se.

+ As novas lojas em Lisboa que tem mesmo de conhecer