ModaLisboa: desfiles ao ar livre no Parque Eduardo VII, menos público e novas apps de transmissão online

Os tempos mudaram desde a última edição da ModaLisboa, em Março, houve tempo para pensar soluções para que as modas e as passerelles voltassem em segurança. A próxima edição acontece entre 7 e 11 de Outubro e divide-se entre um evento com lotação muito limitada nos Jardins do Parque Eduardo VII e transmissão online através de uma nova app mobile, uma app TV e um site reforçado. As colecções apresentadas não têm obrigatoriedade de estação.

“Houve a ilusão de uma suspensão no tempo. Uma paragem obrigatória. O mundo puxou o travão de mão e as casas passaram a ser as únicas ruas que conhecíamos. Viemos para dentro, das paredes e de nós. O vidro, o ecrã, tornou-se na única janela para o outro. Nele, procurámos a solução. Fizemos as contas”, lê-se no comunicado da ModaLisboa.

As datas já estavam fechadas, ficaram a faltar os moldes em que o evento iria decorrer este ano para que cumprisse todas as regras de segurança impostas pelos tempos. A ModaLisboa, numa co-organização com a Câmara Municipal de Lisboa, chega agora com mais dias que o habitual e com a base de operações montada nos Jardins do Parque Eduardo VII, ao ar livre e com uma redução drástica da lotação.

“Todos estes meses viveram de um processo de reflexão, de observação e debate constante com o mundo, de uma transformação necessária, com a consciência de que, até Outubro, tudo pode voltar a mudar, e nós mudaremos com esse tudo”, continuam. “Mas é preciso fazer mover o sector cultural. É preciso comunicar todas as profissões, todos os talentos que cosem a indústria de moda. É preciso enfatizar a sua importância material e imaterial para a cidade e para o país. É preciso que continuemos a falar sobre sustentabilidade, sobre inclusão, sobre consumo consciente e local. É preciso que continuemos a trabalhar, a projectar futuro, a fazer sonhar. É preciso fazer mais”.

Devido às restrições do últimos meses, a organização dá carta branca aos designers para apresentarem colecções sem obrigatoriedade de estação – a edição de Outubro leva habitualmente às passerelles as colecções de Verão do ano seguinte. “Que se respeite o ritmo de cada designer, não impondo estação e criando plataformas de total liberdade criativa de construção e apresentação. Que nos lembremos sempre que estes mesmos designers viram duas estações do seu trabalho ser arquivadas por uma pandemia”, justificam.

A próxima edição fica assim marcada por menos colecções, menos apresentações, menos desperdício, numa temporada em que o evento assume o tema ModaLisboa MAIS. O calendário de desfiles e os outros eventos associados ainda não foram ainda divulgados, mas haverá novidades ao longo deste mês.

A 55.ª edição chegará também a mais público através da transmissão online do evento, e de uma aposta reforçada nos canais digitais da ModaLisboa. Haverá uma nova app mobile e outra app TV, desenvolvidas em parceria com com a Altice, todos de acesso livre e gratuito.

