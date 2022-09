ModaLisboa leva designers e programação aberta ao público à Lisboa Social Mitra

A 59.ª edição da ModaLisboa decorre entre os dias 6 e 9 de Outubro, na Lisboa Social Mitra, complexo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa dedicado à inovação social, em Marvila. Durante quatro dias, o espaço receberá conversas, desfiles, apresentações e ainda uma programação paralela aberta ao público. A última edição foi em Março deste ano, no Hub Criativo do Beato.

O evento arranca na quinta-feira, 6 de Outubro, com as já habituais Fast Talks. Abertas ao público e transmitidas em streaming, vão debruçar-se sobre temas como a urgência climática e a proficiência tecnológica. Nos dias seguintes, o calendário é dedicado aos desfiles. Na sexta-feira, o dia arranca com uma nova edição do concurso Sangue Novo e prossegue com a apresentação dos três designers da plataforma Workstation (Arndes, Maria Clara e Fora de Jogo). Segue-se Carolina Machado e uma apresentação de peças do arquivo do designer Miguel Flor.

No sábado (8), esperam-se os desfiles de Luís Buchinho, Buzina, Filipe Augusto (que se estreia na plataforma Lab), Kolovrat, Carlos Gil, Ricardo Andrez, Luís Carvalho e Call Me Gorgeous, a marca de acessórios do manequim Luís Borges.

No domingo (9), João Magalhães apresenta o seu novo estúdio num evento reservado à imprensa. Seguem-se Nuno Gama, Duarte, Ivan Hunga Garcia (o culminar de uma instalação que dura três dias), Valentim Quaresma, o desfile da colecção cápsula Salsa Jeans x Luís Carvalho, Nuno Baltazar, Dino Alves e Gonçalo Peixoto. De fora do calendário, face à última edição, ficam de fora Béhen, a marca de Joana Duarte, assente no princípio de upcycling, a designer Constança Entrudo e a Hibu, marca lisboeta de Marta Gonçalves.

O acesso aos desfiles é reservado a pessoas com convite, mas há mais para ver e de acesso livre na Lisboa Social Mitra, nomeadamente uma loja pop-up só com peças de designers.

Rua do Açúcar, 64 (Marvila). De 6 a 9 de Outubro. Mais informações no site da ModaLisboa

