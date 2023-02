ModaLisboa volta ao Social Mitra e promete "olhar para dentro"

O evento de moda mais emblemático do país anunciou, esta quinta-feira, as datas para a próxima edição: 9 a 12 de março. Assim como no ano passado, a ModaLisboa instala-se no Lisboa Social Mitra, em Marvila. Estão prometidos desfiles, claro, mas também "happenings", diz a organização em comunicado.

Como forma de celebrar a 60ª edição da Lisboa Fashion Week, com o tema Core, a organização decidiu não definir a palavra e deixar que os participantes o façam. "Despimo-nos de todas as outras camadas, editamos até ao âmago, e construímos um evento sobre a pluralidade da nossa essência.", descrevem. A construção do tema será então desenvolvida pelos próprios designers, através de Fast Talks e de todas as partes do evento.

Os desfiles da ModaLisboa voltam a ser transmitidos em livrestream, através do site Modalisboa.pt, em app mobile e app TV.

Ainda não foi anunciada a programação, mas uma coisa é certa: as tendências para o Outono/Inverno 2023/2024 já estão confirmadas, numa edição que promete "olhar para dentro" e "dar voz àquilo que somos".

