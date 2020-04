Monkey Mash considerado um dos 10 melhores novos bares da Europa

O bar em Lisboa, dos mesmos donos do Red Frog, está no top 10 dos melhores novos bares europeus dos Tales of the Cocktail Spirited Awards. O grande vencedor será conhecido em Julho.

O Red Frog, o primeiro bar de Paulo Gomes e Emanuel Minez, a funcionar desde 2015 na Rua do Salitre, já estava na lista dos 50 Melhores Bares do Mundo. Agora, o seu irmão mais novo, o Monkey Mash, ali bem perto, na Praça da Alegria, é um dos finalistas da categoria de Melhor Abertura nos Tales of The Cocktail Spirited Awards.

O colorido bar abriu em Março do ano passado no espaço do antigo clube de strip Fontória e foca-se numa clientela mais jovem, com música hip-hop e cocktails mais simples, com o mínimo desperdício de ingredientes possível.

“Mais easy-going”, descrevia na altura da abertura Paulo Gomes à Time Out. “Enquanto o Red é mais uma experiência, este é um bar para ir no dia-a-dia com amigos.” Os cocktails são o mais exótico possível. “Rum de todo o lado [cana], tudo o que é tequila e mezcal [agave] e tudo o que é fora do normal, de gins do Peru e da Ásia a whisky japonês e indiano [exotic spirits]”, explicava o bartender.

O Monkey Mash foi agora nomeado um dos 10 “Regional Honorees” (homenageados regionais) europeus deste ano dos Tales of the Cocktail Spirited Awards, o que significa que está na shortlist dos prémios mais cobiçados da indústria. “É uma honra para nós este reconhecimento internacional no mundo do bar”, afirma a equipa do Monkey Mash em comunicado. “É importante, talvez agora mais do que nunca, apoiarmo-nos uns aos outros como comunidade global e reconhecer os nossos sucessos por fazermos algo no qual acreditamos verdadeiramente.”

O vencedor será conhecido a 25 de Julho.

