Monsanto Fest regressa a Benfica em formato drive-in

Valete, Bárbara Tinoco, Tay e Tiago Nacarato vão actuar no novo Monsanto Drive In Fest, no Campus do Instituto Politécnico de Lisboa.

O parque de estacionamento do Campus do Instituto Politécnico de Lisboa, em São Domingos de Benfica, vai transformar-se numa sala de espectáculos ao ar livre para concertos drive-in, entre 24 e 25 de Julho, das 19.00 às 02.00. O novo Monsanto Drive In Fest vem substituir o Festival da Juventude, que estava previsto para Março, mas foi cancelado por causa da pandemia.

Na sexta-feira, 24 de Julho, o aquecimento será feito pelos artistas do BBV Studio, seguindo-se Valete às 21.45 para um pouco de hip-hop. O cabeça de cartaz do primeiro dia ainda está por anunciar, depois de a presença de Sam The Kid ter sido cancelada por motivos alheios à organização.

Já no sábado, 25 de Julho, é Tiago Nacarato, uma das revelações do programa The Voice, o primeiro a dar-nos música, pelas 20.00. Seguem-se Bárbara Tinoco, às 21.30, e Tay, às 23.00.

Os bilhetes (10€) vão ser colocados à venda a partir da próxima segunda-feira, 29 de Junho, na Bilheteira Online, no Palácio Baldaya e noutros locais habituais.

