Monsanto recebe concertos de tributo a partir de Maio

Um novo ciclo de concertos ao ar livre, que promete homenagear alguns dos mais reconhecidos artistas e bandas internacionais, arranca a 12 de Maio, pelas 21.00, no Monsantos Open Air. A primeira sessão, que será de tributo aos Beatles, já está esgotada, mas é possível adquirir bilhetes para as restantes datas, que decorrem ao longo de todo o Verão, até 22 de Setembro.

Se é fã de Elvis Presley, aponte na agenda: no dia 26 de Maio, há concerto de tributo ao rei do rock, interpretado por António Carlos Coimbra. Caso prefira Michael Jackson, terá de esperar até Julho: no dia 7, a banda de covers Stout irá interpretar alguns dos temas de maior sucesso do rei da pop, incluindo “Billie Jean” e “Beat it”. Mais tarde, a 21 de Julho, o Monsantos Open Air recebe outra banda de covers, One Vision, para um concerto de tributo aos Queen.

Já em Agosto, a obra musical de Caetano Veloso será interpretada no dia 18, por Madalena Palmeirim e Zoe Dorey, que prometem cantar alguns dos êxitos de um dos mais celebrados artistas brasileiros de sempre. O ciclo deverá terminar a 22 de Setembro, com um concerto de homenagem a Amy Winehouse, mas a organização já prometeu anunciar, no decorrer das próximas semanas, novas datas e mais concertos de tributo.

Todos os concertos começam às 21.00, mas as portas do Monsantos Open Air abrem por volta das 19.00, para que os participantes possam assistir ao pôr-do-sol, desfrutar de um final de tarde diferente e petiscar antes de se iniciar o concerto. Os lugares são atribuídos por ordem de chegada, de acordo com o tipo de bilhete adquirido (desde 15€/pessoa), que poderá incluir mesas para grupos de até quatro pessoas ou de cinco a dez.

+ Miradouros em Monsanto: as melhores vistas em Lisboa

+ O mundo mundo e as cidades mudaram com ele. Como se sente em relação à sua?