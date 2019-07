Monsanto tem um novo espaço: a Floresta Branca

O Parque Florestal de Monsanto tem uma nova zona de estadia e um espaço à espera de ser ocupado por um restaurante/bar. Mostramos-lhe uma floresta imaculada.

HÁ dois anos, a Junta de Freguesia de Benfica lançou um concurso público para a construção de mais um espaço de apoio a todos os visitantes do principal pulmão da cidade. É que o Parque Florestal de Monsanto, com 900 hectares, foi criado em 1936 e delimitado em 1979, mas o trabalho de manutenção e requalificação nunca se pode dar por terminado. Agora, às várias zonas de merendas, circuitos de manutenção, parques recreativos e centros de actividades junta-se a Floresta Branca: um novo espaço de apoio aos visitantes, localizado junto à Pista de Rádio Modelismo de Monsanto, na Estrada das Oliveiras de Baixo.

A reabilitação do espaço esteve a cargo do arquitecto Bruno Câmara que também desenhou uma estrutura em madeira, ferro e vidro que no futuro será ocupada por um restaurante/bar.

O projecto é minimalista e inclui percursos pedonais delimitados por um total de 3411 troncos pintados de branco, a cor que definiu toda a ideia. “O maior desafio foi criar um conceito muito forte”, diz o arquitecto, referindo-se ao projecto de uma “floresta branca”, um espaço que se integra na paisagem existente e não grita com os visitantes a nível cromático.

O prazo do concurso público para a concessão de exploração do restaurante (disponível no site oficial da Junta de Freguesia de Benfica) terminou no passado dia 26 de Julho, e o candidato seleccionado terá a concessão sob sua alçada durante oito anos. Enquanto não chegam as novidades relacionadas com os comes e bebes, já pode aproveitar a zona exterior e refrescar o seu Verão. E, porque não, o seu Instagram.

+ 25 anos depois, o Pulp Fiction vai regressar ao cinema