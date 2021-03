Monsanto tem um novo viaduto para passeios a pé ou de bicicleta

O novo Viaduto Ciclopedonal da Cruz das Oliveiras, que liga duas áreas de trilhos do Parque Florestal de Monsanto, foi inaugurado na segunda-feira, 22 de Março. No total, são mais 46 hectares para circular livremente, a pé ou de bicicleta.

A obra, que levou ao corte total da Estrada de Monsanto em Fevereiro, aconteceu no âmbito do programa de revitalização do parque, compatibilizando a melhoria da rede de trilhos, com um “programa de acalmias de tráfego e medidas de aumento da segurança de peões e ciclistas”.

Espaço de vastas áreas de mata diversificada, o Parque Florestal de Monsanto, que oferece grandes potencialidades para o recreio passivo, tem sido alvo de várias intervenções de revitalização – é o caso do programa de implementação da ligação à malha urbana, com a criação de mais acessos pedonais de mobilidade suave à cidade e mais viadutos pedonais e cicláveis sobre as vias rápidas e entre manchas florestais, tal como descrito no Plano de Gestão Florestal.

