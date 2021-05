Monsanto virou palco de aulas de dança e actividades para crianças

Está na hora de esticar as pernas ao ar livre. Entre Maio e Setembro, o jardim do restaurante Monsantos Open Air vai ser palco de aulas de dança e várias actividades circenses para famílias com crianças a partir dos três anos. A proposta é da Jazzy Dance Studios e inclui insufláveis, pinturas faciais, modelagem de balões e muitas outras surpresas.

Todos os sábados e domingos, das 09.30 às 12.00, há Monsantos Kids, um evento para famílias no meio da natureza. As próximas sessões realizam-se já este fim-de-semana, 22 e 23 de Maio. No sábado, o dia começa às 10.00 com uma aula de yoga. No domingo, à mesma hora, há aula de dança para pais e filhos. No domingo seguinte, 30 de Maio, além da aula de dança, há um quiz de alimentação (10.30) e um espectáculo de magia (11.00).

Para usufruir das actividades programadas, é preciso comprar bilhete (desde 7,50€), disponível aqui. Caso queira mais informações, deve enviar um e-mail para jazzykids@jazzy.pt.

