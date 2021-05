O EARTHfest volta a Monsanto este sábado para celebrar o planeta

A 9ª edição do EARTHfest vai decorrer durante todo o dia de sábado, 22 de Maio, entre a MIAU/ Espaço Alvito e o Parque Florestal de Monsanto. Workshops, gastronomia, música e uma caminhada fazem parte do programa.

Estão finalmente reunidas as condições para o arranque do festival que todos os anos celebra o Dia Mundial da Terra. A efeméride aconteceu no passado dia 22 de Abril, mas nunca é tarde para dar a conhecer a importância de hábitos e modos de vida sustentáveis, afinal, a 22 de Maio também se celebra o Dia Internacional da Biodiversidade.

Promovido pela FAREDUCA (empresa associada à área da educação para o ambiente e desenvolvimento sustentável) em parceria com a Miau Associação Cultural, localizada no Espaço Alvito, o EARTHfest vai acontecer com lotação reduzida, mas já pode tentar guardar o seu lugar numa ou mais actividades.

No sábado de manhã pode optar entre uma Oficina de Saboaria (10.00 às 13.00), onde a ShittingButterflies ensina o processo de produção artesanal de sabão, e uma Caminhada Sensorial (10.00 às 13.00), um percurso orientado pelos caminhos e trilhos do Parque Florestal de Monsanto. No final, os participantes estão convidados para um almoço-piquenique com o seu próprio farnel e a sentarem-se na relva a partilhar projectos e experiências.

Às 15.00 começa o Workshop de Cozinha Vegetariana (15.00 às 18.00) no pátio da MIAU, liderado pelo chef Duarte Gonçalves, fundador do blogue Alimento Desperto. Aqui o objectivo é preparar o jantar do festival marcado para as 19.00, ao longo do qual poderá apreciar a exposição-instalação de candeeiros CorkLamp's, feitos através do upcycling de vários materiais.

O festival termina com um concerto dos Jacarandá, banda de blues lisboeta formada por Alban Hall, Gonçalo Zagalo e Philippe Lenzini que sobe ao palco do pátio do Espaço Alvito pelas 21.00. Os bilhetes para para a Oficina de Saboaria (40€) e para o concerto (10€, com direito a 5€ em bebidas) podem ser adquiridos na BOL e a programação consultada no site oficial do festival.

