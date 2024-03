Montijo e Lisboa sem ligação fluvial no fim-de-semana

Intervenções no terminal do Montijo ditam suspensão das viagens de barco de e para o Cais do Sodré nos dias 23 e 24 de Março.

No próximo sábado e domingo, quem quiser atravessar o rio desde o Montijo até Lisboa, ou no sentido contrário, terá de recorrer à ligação fluvial entre o Barreiro e o Terreiro do Paço, informa a Transtejo. A conexão Cais do Sodré-Montijo estará suspensa nos dois dias, devido a trabalhos de manutenção no pontão de embarque e desembarque do lado do Montijo.

A Transtejo vai assegurar, assim, o transporte rodoviário entre o terminal fluvial do Montijo e o do Barreiro, uma viagem que demora cerca de 45 minutos.

