Moonshine juntam-se a La Creole para dar música à Costa da Caparica

O Dr. Bernard Azul vai ter três dias de agenda cheia com Moonshine, La Creole, Pierre Kwenders, Lazy Flow e muitos outros artistas.

Moonshine x La Creoule, no Dr. Bernard Azul

O grupo Dr. Bernard continua a investir na programação musical para impulsionar a agenda cultural da margem sul. Para o próximo fim-de-semana, está agendado um mini-festival na praia, no Dr. Bernard Azul, na Costa da Caparica. De sexta-feira, 2, a domingo, 4 de Setembro, conte com DJ sets a partir das 19.00. Os franceses La Creole e o colectivo de música electrónica africana Moonshine são os cabeças de cartaz e juntam-se pela primeira vez em Portugal na próxima sexta-feira.

Fundado em 2014, em Montreal, no Canadá, o colectivo Moonshine combina sons afro-futuristas e electro-funk. É também responsável pela organização de festas em locais imprevisíveis. Os franceses La Creole surgiram no mesmo ano, com uma vibe africana e crioula, através de uma colaboração artística entre a fotógrafa Fanny Viguier e o designer Vincent Frederic-Colombo.

Além da performance conjunta, La Creole actuam no sábado, 3, e os Moonshine no domingo, 4. Na agenda, estão mais algumas colaborações e parcerias com outros artistas, como Pierre Kwenders, Vanyfox, Lazy Flow, NOIA, San Farafina ou DJ Stá. Os bilhetes custam 12€ e estão disponíveis online.

Dr. Bernard Azul. Rua da Praia, 5 (Costa da Caparica). Sex-Dom 19.00. 12€

