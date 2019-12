Mor: design simples e intemporal na Lx Factory

A Mor é a nova marca de design e decoração com loja na Lx Factory. A marca é portuguesa e quer destacar-se pelos produtos intemporais, que possam durar uma vida inteira.

“Menos é mais” é, provavelmente, a frase que melhor se adequa à filosofia da mais recente loja da Lx Factory. Aqui tudo é despido de grandes decorações, com algumas plantas aqui e ali – um reflexo do minimalismo das peças da Mor. “O nosso objectivo não é desenvolver produtos em série, não queremos compararmo-nos a uma IKEA”, começa por explicar Pedro Sottomayor, designer de produto e um dos quatro sócios da marca. “Procuramos produzir objectos de grande qualidade e simples, que sejam intemporais e não passem de moda”, reforça.

Duarte Drago

Na Mor, encontra mesas, secretárias e cadeiras, fabricadas em Portugal com processos artesanais. A juntar, há a mais recente colecção de candeeiros, a Bulb, o primeiro projecto desenhado especialmente para a marca e apresentado no dia da inauguração, 5 de Dezembro. Há quatro modelos em vidro, com formas geométricas – cilindro, cone, esfera e meia-esfera – todos soprados e moldados manualmente pela fábrica Marinha Grande. A ideia é que possa conjugá-los com um dos cinco cabos disponíveis em tons de amarelo, vermelho, azul, cinzento ou preto. “Tentamos que os clientes possam interferir nos nossos produtos”, acrescenta Pedro. O mesmo acontece com as mesas e as cadeiras, que foram desenhadas de modo a poderem ser personalizadas, quer em relação ao tamanho, quer em relação à forma.

Duarte Drago

Por agora, ainda não há muitas peças na loja, que também abriga o estúdio de trabalho, mas a ideia é que, no futuro, a Mor seja a casa de vários projectos de designers internacionais, que trabalhem com a mesma filosofia da marca.

Lx Factory (Alcântara) Seg-Dom 11.00-19.00.

+ Levi's trouxe o print bar para a Lisboa com nova loja nos Restauradores