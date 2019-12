Morna é Património Imaterial da Humanidade e Lisboa junta-se à festa

A morna, considerada a “música rainha” de Cabo Verde, recebeu nesta quarta-feira a classificação de Património Imaterial Cultural da Humanidade, pela UNESCO. Para celebrar, o Centro Cultural de Cabo Verde, na Rua de São Bento, propõe uma sessão musical e o B.leza estende a festa com mais quatro dias de concertos e bailes.

A decisão foi tomada pela UNESCO na tarde desta quarta-feira, 11 de Dezembro, em Bogotá: a morna cabo-verdiana é Património Imaterial Cultural da Humanidade. No Centro Cultural de Cabo Verde, a festa já começou e esta quinta-feira, dia 12, inaugura-se às 17.30 uma exposição de instrumentos musicais, construídos por Aniceto Gomes, que dará ainda um workshop antes do concerto da artista cabo-verdiana Cremilda Medina. Mas há mais comemorações pela cidade. O B.leza, que há anos celebra o género musical, propõe vários concertos e bailes.

Gosta de dançar ao som de uma boa morna? Esta sexta-feira, 13, Carlos Alberto Sousa, conhecido por Princezito, apresenta-se no B.leza com um grupo de Batuku, misturado com banda e convidados. Seguem-se, no dia 17, uma palestra sobre morna e um concerto de Lura e Maria Alice, no Centro Cultural de Cabo-Verde; e, no dia 19, o concerto de Mbye Ebrima, que também vai tocar kora (uma harpa-alaúde de 21 cordas).

No dia seguinte, 20 de Dezembro, com a direcção do cantor e compositor cabo-verdiano Jon Luz, a banda B.leza – constituída pelo cantor cabo-verdiano Calú Moreira, o guitarrista Vaiss, o baixista Renato Chantre, o teclista Kalú Ferreira e o baterista Kau Paris – apresenta a segunda edição do “Conjunto de Baile”.

Para encerrar as comemorações, a banda sonora da 24.ª festa de aniversário do B.leza, marcada para dia 21, termina com o regresso de mais de uma dúzia de artistas ao palco do clube. Ana Firmino, Anastácia Carvalho, Costa Neto, Ivan Gomes, Paló, Tito Paris e Susana Travassos são apenas alguns dos nomes já confirmados.

+ Matinés em Lisboa, sair ao sábado e domingo à tarde