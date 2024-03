Morreu a actriz Estrela Novais, aos 70 anos

Estrela Novais morreu esta sexta-feira, a dias de fazer 71 anos. A notícia foi dada pelo amigo Ricardo Castro, também actor, e confirmado pouco depois pela companhia Seiva Trupe, da qual era fundadora, juntamente com António Reis e Júlio Cardoso.

“Meu amor, minha Estrela Novais, estava-me a ensaiar para te escrever uma carta para receberes no dia dos teus anos, dia 13 de Março. Devo-te tanto. Obrigado”, escreveu Ricardo Castro, nas redes sociais, antes da publicação da Seiva Trupe a confirmar a morte da actriz.

Nascida a 13 de Março de 1953, no Porto, Estrela Novais co-fundou a Seiva Trupe a 11 de Setembro de 1973, com António Reis e Júlio Cardoso, saídos do Teatro Experimental do Porto. Além de fazer teatro, a actriz participou também em diversas séries e telenovelas portuguesas, incluindo Olhos de Água, Dei-te Quase Tudo e Belmonte.

