8 coisas para fazer em Lisboa no Dia da Mulher

O Dia Internacional da Mulher vai ser celebrado no Seixal com uma série de iniciativas ao longo do mês. O programa, que nos convida a reflectir sobre a condição feminina nas sociedades actuais, integra projectos de diferentes expressões artísticas – teatro, cinema, dança e performance –, e decorre em vários espaços e equipamentos de todo o concelho. Entre os destaques da agenda, conta-se desde logo o Festival Mulheres em Marcha – Arte, Activismo e Pensamento, que se realiza entre 7 e 20 de Março, com entrada gratuita no Fórum Cultural do Seixal e na Biblioteca Municipal. Já no final do mês, a 28 de Março, o Espaço Teatro da Terra – Centro de Experimentação Artística é palco de leituras encenadas a partir das 18.00. À semelhança das sessões de cinema, também esta actividade é de entrada gratuita e requer reserva prévia.