8 coisas para fazer em Lisboa no Dia da Mulher

A Embaixada do Brasil em Lisboa apresenta “Elas em Movimento”, uma programação especial para marcar o Mês da Mulher, com actividades culturais e formativas. De quinta-feira a domingo, de 5 a 8 de Março, o Teatro Ibérico recebe o espectáculo A Mulher Desarvorada, inspirado na obra filosófica de Simone de Beauvoir. Já na sexta-feira, 6 de Março, a agenda tem lugar na Casa Capitão: a partir das 18.00, há workshops, conversas e um concerto. A entrada é gratuita, mas a inscrição é obrigatória, através de formulário online.
O Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de Março, é muito mais do que escolher um ramo colorido numa das melhores floristas em Lisboa ou marcar mesa num restaurante romântico. Foi oficializado pela ONU em 1975, mas já era celebrado por todo o mundo, tendo origem no movimento operário feminista dos EUA. Uma data tão importante pede reflexões, debates e uma agenda pensada para a ocasião. Há festas, concertos e, pelo meio, artes plásticas e fotografia que, em comum, têm a mesma fonte de inspiração: as mulheres.
