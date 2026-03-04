Subscrever
Sheraton Cascais Resort
Fábio Gomes | Sheraton Cascais Resort
Fábio Gomes

8 coisas para fazer em Lisboa no Dia da Mulher

O Dia Internacional da Mulher é celebrado a 8 de Março por toda a cidade. Estes eventos ajudam a assinalar a data.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
O Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de Março, é muito mais do que escolher um ramo colorido numa das melhores floristas em Lisboa ou marcar mesa num restaurante romântico. Foi oficializado pela ONU em 1975, mas já era celebrado por todo o mundo, tendo origem no movimento operário feminista dos EUA. Uma data tão importante pede reflexões, debates e uma agenda pensada para a ocasião. Há festas, concertos e, pelo meio, artes plásticas e fotografia que, em comum, têm a mesma fonte de inspiração: as mulheres.

Recomendado: As melhores coisas para fazer em Lisboa em Março de 2026

 

Coisas para fazer no Dia da Mulher

Dia da Mulher na Casa Capitão

  • Coisas para fazer
  • Xabregas
Dia da Mulher na Casa Capitão
Dia da Mulher na Casa Capitão
DR

A Embaixada do Brasil em Lisboa apresenta “Elas em Movimento”, uma programação especial para marcar o Mês da Mulher, com actividades culturais e formativas. De quinta-feira a domingo, de 5 a 8 de Março, o Teatro Ibérico recebe o espectáculo A Mulher Desarvorada, inspirado na obra filosófica de Simone de Beauvoir. Já na sexta-feira, 6 de Março, a agenda tem lugar na Casa Capitão: a partir das 18.00, há workshops, conversas e um concerto. A entrada é gratuita, mas a inscrição é obrigatória, através de formulário online.

Ler mais

Dia da Mulher no Gancho

  • Bistrôs
  • Alfama
Dia da Mulher no Gancho
Dia da Mulher no Gancho
Rita Chantre

O Gancho faz um ano no domingo. A data de abertura não foi um acaso. Foi “uma homenagem às mulheres que nos alimentaram e nos transmitiram o amor pela comida e pela hospitalidade”, apontam Louise Bourrat e Marco Cossu no convite para a festa de aniversário, que se vai estender durante quatro noites de jantares irrepetíveis, com outras tantas convidadas na cozinha – precisamente quatro mulheres chefs, para celebrar também “o talento feminino”. Uma por noite, entre quarta-feira, 4 de Março, e sábado, 7. O que significa que em todas as noites haverá um menu diferente, com cinco pratos cada e um custo fixo de 40€ – mas os pedidos à carta mantêm-se disponíveis.

Ler mais
Dia da Mulher no Studio Plantasia

  • Coisas para fazer
  • Lisboa
Dia da Mulher no Studio Plantasia
Dia da Mulher no Studio Plantasia
Arlindo Camacho

O Studio Plantasia recebe um festival de um dia inteiramente dedicado ao feminino. A 8 de Março, entre as 10.00 e as 23.00, estão previstas sete sessões distintas que cruzam movimento, respiração, saúde feminina, liderança, ritual contemporâneo, reflexão cultural e um jantar experiencial. Cada sessão é guiada por uma mulher e o formato é modular: cada participante pode escolher as sessões que mais lhe interessam ou ter a experiência completa. Os bilhetes começam nos 20€. As sessões serão guiadas em inglês e em português.

Ler mais

Dia da Mulher no Sheraton Cascais Resort

  • Hotéis
  • Hotéis de luxo
  • Cascais
Dia da Mulher no Sheraton Cascais Resort
Dia da Mulher no Sheraton Cascais Resort
©DR

O Sheraton Cascais Resort vai assinalar o Dia da Mulher com uma manhã dedicada ao bem-estar e nutrição. O programa “Bloom – Women’s Wellness Day” (135€), que com início às 09.30, inclui workshops de snacks saudáveis, uma aula de pilates e um almoço especial no restaurante do resort. Para prolongar a experiência de bem-estar, as participantes terão ainda direito à oferta de uma goodie bag exclusiva com duas amenities do Serenity – The Art of Well Being e um vale para um Facial Essencial, a usufruir no prazo de um mês.

Ler mais
Ver preços
Lisboa no Feminino

  • Coisas para fazer
  • Lisboa
Lisboa no Feminino
Lisboa no Feminino
Fotografia:Arlindo Camacho

A história de Lisboa também se escreve no feminino. Neste percurso pedestre, a equipa do Peddy+ dá voz às mulheres que marcaram a cidade – algumas conhecidas, outras já esquecidas – e revisitamos espaços, acontecimentos e contextos onde o papel feminino foi determinante, mesmo quando ficou fora dos livros. A actividade custa 16€ (grátis até aos 12 anos) e a inscrição pode ser feita por e-mail (info@peddymais.com) ou telefone (91 477 3836).

Ler mais

Dia da Mulher n’a Sala

  • Grande Lisboa
Dia da Mulher n’a Sala
Dia da Mulher n’a Sala
Rita Chantre

No dia 8 de Março, a partir das 09.30, A Sala comemora o Dia Internacional da Mulher com aulas gratuitas de yoga, pilates e treinos funcionais; massagens com preços reduzidos; e uma venda relâmpago de passes ilimitados de aulas para novos membros. A participação nas actividades exige reserva antecipada (asalawellhub@gmail.com) e os lugares são limitados.

Ler mais
Dia da Mulher no Seixal

  • Casas
  • Grande Lisboa
Dia da Mulher no Seixal
Dia da Mulher no Seixal
Gualdim G.

O Dia Internacional da Mulher vai ser celebrado no Seixal com uma série de iniciativas ao longo do mês. O programa, que nos convida a reflectir sobre a condição feminina nas sociedades actuais, integra projectos de diferentes expressões artísticas – teatro, cinema, dança e performance –, e decorre em vários espaços e equipamentos de todo o concelho. Entre os destaques da agenda, conta-se desde logo o Festival Mulheres em Marcha – Arte, Activismo e Pensamento, que se realiza entre 7 e 20 de Março, com entrada gratuita no Fórum Cultural do Seixal e na Biblioteca Municipal. Já no final do mês, a 28 de Março, o Espaço Teatro da Terra – Centro de Experimentação Artística é palco de leituras encenadas a partir das 18.00. À semelhança das sessões de cinema, também esta actividade é de entrada gratuita e requer reserva prévia.

Ler mais

Dia da Mulher em Almada

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
Dia da Mulher em Almada
Dia da Mulher em Almada
.

Almada assinala o Dia Internacional da Mulher com um vasto programa de iniciativas ao longo de todo o mês de Março. O ponto alto das comemorações será o concerto de Cláudia Pascoal, no domingo, 8 de Março, às 21.30, no Teatro Municipal Joaquim Benite. No mesmo dia, a cidade será ponto de passagem da Rota do Cante em Almada, que parte do Mercado da Trafaria às 10.00 e segue pela Costa, Charneca e Laranjeiro até à Praça da Liberdade, num percurso musical que celebra a voz e a força das mulheres.

Ler mais

Coisas para fazer em Lisboa

Recomendado
    Últimas notícias
