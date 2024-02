Morreu André Jordan, figura central do turismo em Portugal

André Jordan, que dedicou a vida ao imobiliário e ao turismo, morreu na madrugada desta sexta-feira, 9 de Fevereiro. Fundador, idealizador e promotor dos empreendimentos Quinta do Lago, Belas Clube de Campo e Vilamoura XXI, o empresário tinha 90 anos.

Andrzej Franciszek Spitzman Jordan, que tinha dupla cidadania portuguesa e brasileira, nasceu a 10 de Setembro de 1933, na actual cidade de Lviv, na Ucrânia, que à data era polaca e se chamava Lwów, e cresceu no Brasil, onde a família procurou refúgio em 1940, em consequência das perseguições nazis na Europa. Mas foi em Nova Iorque que deu o pontapé de saída para uma vida dedicada ao imobiliário e ao turismo. Viria mesmo a ser conhecido como o “pai” do turismo português.

O empresário tornou-se director de desenvolvimento internacional da Levitt & Sons em 1968, após a morte do pai. Três anos depois, em 1971, chegou a Portugal para criar, no Algarve, a Quinta do Lago, o primeiro empreendimento de turismo residencial de luxo do país ligado ao golfe, que acabou por vender no final da década de 80. Mais tarde criou o Belas Clube de Campo, em Sintra, e comprou a Lusotur, proprietária do Vilamoura XXI, em Quarteira, em 1991 e 1995 respectivamente. Ao todo, André Jordan criou nove campos de golfe em Portugal.

