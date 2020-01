Morreu Neil Innes, compositor dos Monty Python

O músico, autor, compositor e actor inglês Neil Innes morreu aos 75 anos. Conhecido como “O sétimo Python” pelas suas colaborações com os Monty Python, Innes escreveu canções como ‘Brave Sir Robin’ ou ‘Knights of the Round Table’ para o filme Monty Python e o Cálice Sagrado (1975), bem como melodias para a série Os Malucos do Circo.

Costumava actuar em palco nas digressões do grupo, interpretando canções de sua autoria, como How Sweet to Be an Idiot ou I’m Urban Spaceman. Innes participou também na série de televisão de Eric Idle Rutland Weekend Television, de onde emanou The Rutles, a banda que homenageava e parodiava os Beatles em simultâneo, na qual também participava esporadicamente George Harrison. Nos anos 60, Neil Innes fez parte dos The Bonzo Dog Doo Dah Band. Em 2008, foi biografado no documentário The Seventh Python, de Burt Kearns.

Recorde "o sétimo Python" em cinco músicas

1. Brave Sir Robin

2. Knights of the Round Table

3. How Sweet to Be An Idiot

4. I’m the Urban Spaceman



5. Pirate Song (The Rutles/George Harrison)



