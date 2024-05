Morreu o trompetista Pedro Freire. Tinha 31 anos

Pedro Freire, trompetista da Orquestra Gulbenkian, morreu aos 31 anos. O músico havia regressado em 2023 a Lisboa, cidade onde nasceu, para ocupar a posição de solista A co-principal nesta orquestra, depois de ter sido bolseiro Fundação Calouste Gulbenkian.

“Foi com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento inesperado do músico Pedro Freire”, informou a Gulbenkian, esta terça-feira, num breve comunicado. “Enviamos aos seus familiares e amigos as mais sinceras condolências e dedicamos os concertos desta semana à sua memória.” É a 4.ª de Brahms que a Orquestra vai tocar, dirigida pelo maestro Mihhail Gerts, em duas datas já esgotadas no Grande Auditório (16 e 17 de Maio).

Nascido em 1993, Pedro Freire estudou no Conservatório Regional de Setúbal, na Escola Profissional de Música da Metropolitana e na Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, na Alemanha. Aqui, lê-se na biografia do músico, “conclui com distinção, em 2022, os cursos de licenciatura e de mestrado”, sendo bolseiro não só da Gulbenkian mas também da Deutschland Stipendium e do Gundlach Musikpreis.

Em Hanôver, fez parte das orquestras Gustav Mahler Jugend Orchester, Lucerne Festival Academy e Schleswig-Holstein Musik Festival. Depois, nos Países Baixos, foi academista entre 2017 e 2018 na Orquestra do Real Concertgebouw de Amesterdão. Voltou ainda à Alemanha, primeiro para Hamburgo, como primeiro trompete na NDR Elbphilharmonie Orchester, e depois para Bona, como primeiro trompete na Orchester Bonn.

