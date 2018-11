Penha Longa Resort enche-se de chocolate para o Mercado de Natal

Os mercados estão para o Natal como os arraiais estão para os Santos Populares, não há mãos a medir. E este é mais um que repete a dose este ano. O Penha Longa Resort volta a ser palco do Mercado de Natal no claustro do mosteiro nos dias 1 e 2 de Dezembro.

Nesta sexta edição de mercado voltam a haver actividades para toda a família, porque se os pais gostam de ir riscando presentes da lista há que manter a miudagem entretida. Para os mais novos há workshops de bolachas natalícias, pinturas faciais, sessões de cinema na Sala Real e, claro, visitas ao Pai Natal – onde podem tirar fotografias para a posteridade e entregar a carta de pedidos para a quadra.

Além das dezenas de expositores com roupa, acessórios, artesanato, decoração natalícia e mobiliário, onde é fácil despachar uma série de presentes, os mais crescidos podem ainda alinhar nas visitas guiadas ao mosteiro e nas provas de vinhos durante os dois dias de mercado.

Para ir aconchegando o estômago haverá castanhas assadas, chocolate quente, pipocas, crepes, o carrinho de gelados do Penha Longa e o corner do The Chocolate by Penha Longa, com a gama chocolateira exclusiva do hotel.

Penha Longa Resort. Estrada da Lagoa Azul (Sintra). 1 e 2 de Dezembro. 11.00-18.00. Entrada livre.

